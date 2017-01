Remise en forme: i fitness trend del 2017

Dopo le feste scatta la corsa in palestra. Yogalates, Booty Barre etc.: quest’anno ci si allenerà così

Remise en forme: è giunta l’ora. Finite le feste è arrivato il momento di dare un calcio alla pigrizia pronti a fare il pieno di energia. Fare sport non è solo una questione di vanità ma anche di salute. L’offerta è ricca ergo tutti possono trovare una disciplina stimolante in grado di fornire lo sprint necessario per rimettersi in sesto fisicamente.

Remise en forme, le novità del fitness

Quando si parla di fitness è risaputo, anno dopo anno arrivano in Italia interessanti novità. Sono tante infatti le palestre dello stivale che, stando al passo con le mode lanciate in Uk o Usa, propongono a nuovi e vecchi iscritti i trend del momento.

Assault Air Bike: sì, pedalare

In molti non ne hanno mai sentito parlare ma l’Assault Air Bike è una delle ultime frontiere del fitness. Dimenticate le classiche bike da spinning. Non bisogna lasciarsi ingannare dal design minimalista. Questa macchina, adottata già dai centri Fitness First, permette di coinvolgere tanto la parte inferiore che quella superiore del corpo. Insieme o separatamente. Il risultato? Un allenamento cardiovascolare al top.

H2oSurFIT, l’allenamento sulla tavola da surf

C’è chi ama la palestra ma in molti preferiscono la piscina. Sono tanti i centri, come quelli della Virgine Active, che propongono corsi in piscina come Acqua Zumba o Acquacombat che riproduce i movimenti della kickboxing e ancora Hydrobike.

Una novità assoluta è però il H2oSurFIT disciplina che, tramite l’utilizzo di una tavola da surf galleggiante, permette di potenziare la muscolatura delle gambe, modellare i glutei e tonificare gli addominali eseguendo una sequenza di esercizi di fitness in equilibrio. Il tutto permette di mi­glio­ra­re la propria sta­bi­li­tà, la for­za e la re­si­sten­za.

Yogalates, i benefici dello Yoga combinati al Pilates

Se lo scorso anno abbiamo assistito al grande boom dello yoga, il 2017 non sarà da meno. Ebbene sì, questa disciplina ha la capacità di allenare il corpo, nutrire l’anima e calmare la mente. Da provare lo Yogalates, un sistema di esercizi che combina il meglio di Yoga e Pilates. Proprio così, ogni lezione, tra tonificazione e allungamento, regala un totalizzante senso di pace a armonia.

Booty Barre: tre discipline in un solo allenamento

Sono tante anche le lezioni ispirate alla danza. Un esempio? Arriva da Los Angeles la moda del Booty Barre, il corso di fusion ballet ideato da Tracey Mallet, famosa personal trainer delle star di Hollywood.

Come funziona? Si alternano movimenti ispirati alla danza a posizioni di Yoga alla sbarra ed esercizi di Pilates. Parliamo di un allenamento completo in quanto tonifica i muscoli e, allo stesso tempo, migliora la respirazione, rassoda gambe, addominali e glutei.