Fronteggiando le opposizioni stagionali di Venere e Marte dovrete fare i conti con quanto emergerà di problematico nel rapporto di coppia: in giapponese la parola ‘crisi’ si traduce anche come ‘opportunità’, che in questo caso è opportunità di ‘trasformazione’. Non dimenticatelo

colore: Rame

Arvo Pärt, Fratres