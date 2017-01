Siete in movimento armonico, ora sostenuti da Mercurio che forma un benefico sestile e vi invita a rivedere qualche decisione del passato con occhi nuovi. Siete pronti per espandere a dismisura la vostra rete di relazioni, sociali e lavorative, non esitate: molte situazioni si stanno sbloccando

colore: Smeraldo

J-AX, Sopra la media