Fashion trends: i miti sopravvissuti al 2016

Fashion trends. Cosa indosseremo nel 2017? La moda va e viene. Nascere, crescere per poi morire: questo il ciclo di vita di tanti capi e accessori per il fashion system. A volte però esistono trend che riescono a rimanere a galla garantendosi più di 365 giorni di vita.

Fashion Trends 2017, parola all’Highsnobiety

A rivelarlo è stato il magazine Highsnobiety che, da sempre, ha come focus le novità modaiole. Proprio così. A quanto pare sono sei le tendenze fashioniste che non sembrano essere destinate a morte certa, anzi. Hanno raggiunto il picco nel 2016 e sono pronte a rimanere in vigore anche per tutto il 2017: ecco cosa abbiamo già avuto modo di apprezzare e continueremo a indossare nei prossimi 12 mesi.

Sneaker bianche

Piacciono a tutti. Le sneaker bianche, con il loro design essenziale, si sono rivelate un passepartout che mette d’accordo persone provenienti da tutti i ceti sociali. Vip e non vip. Comode, versatili e fashion: questa la chiave del loro successo.

Jeans strappati

Jeans strappati, che passione! Forse non sono il massimo per l’inverno ma la moda non ha dubbi, il loro fascino non conosce stagioni. Ne vanno pazzi soprattutto i millennials che non si fanno troppi problemi ad andare in giro con le ginocchia scoperte. A prescindere dal proprio stile, che sia grunge o più hip hop, sono decisamente cool.

Spille

Rendere un capo vecchio sempre attuale è possibile. Basta personalizzarlo. Come? Arricchendolo con delle spille. Che sia una giacca, un cappello, una borsa etc., questi piccoli accessori sono una trovata geniale per sentirsi sempre alla moda senza spendere una fortuna rinnovando il guardaroba.

Il fascino del roadman

C’è chi l’associa a un look trasandato e chi a uno stile da rapper ma, in realtà la tuta, secondo Highsnobiety, è un must soprattutto nel Regno Unito. Non c’è dunque motivo di preoccuparsi, può rimanere nell’armadio.

Cappelli da baseball

Come non ricordarlo, tra i fashion trends c’è anche il cappello da baseball, un mito caro agli anni ’90. In molti lo indossano al contrario conferendo al look uno stile molto hip hop. Tutti però lo possono sfoggiare alla giusta maniera. Sono stati tanti i marchi di moda che hanno utilizzato questo berretto per veicolare slogan e messaggi. Una soluzione interessante per dare un tono più sbarazzino all’outfit.

Il rosa

Piace alle bambine di tutte le età, ma non solo, anche alle donne adulte. Il rosa è il classico colore femminile che non intende uscire di scena, mai. Si va dal fucsia al rosa caldo passando per il rosa antico ma, a prescindere dalla sfumatura, domina la palette dello streetwear. “Il rosa è sempre un’ottima arma per colorare l’outfit con un tocco di vivacità” – ha scritto Highsnobiety.