Le location dei film in uscita nel 2017 sono delle mete fatte non solo per i cinefili. Per gli appassionati di cinema c’è ovviamente quel qualcosa in più. La consapevolezza di essere nel luogo dove il proprio film preferito è stato girato. Ma per lo spettatore casuale resta comunque una grande meta turistica, un luogo magico da visitare almeno una volta nella vita. Nel 2017 usciranno molti grandi film. Eccone cinque, con le relative location da esplorare…

Cominciamo con Kong: Skull Island. Lo storico mostro torna in vita in un film diretto dal semisconosciuto Jordan Vogt-Roberts e interpretato da Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel L. Jackson. Il luogo in cui si svolge il film è la classica Skull Island, stavolta “interpretata” dalle Hawaii. Dal Kualoa Ranch, per essere precisi, una riserva naturale di 4000 acri situata vicino alla città di O’ahu.

Al sole anche le location di Baywatch, film ispirato alla famosa serie TV anni ’90. Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario interpretano questa nuova versione delle avventure dei guardaspiaggia. Nonostante sia ambientato in California, il film è stato girato in gran parte a Deerfield Beach in Florida.

E dalle spiagge della Florida saltiamo alle nevi dell’Islanda, dove si sono svolte le riprese di una scena chiave di Fast & Furious 8. Il luogo prescelto è Akranes. La produzione ha messo lì in scena quella che sarebbe “la più grande esplosione mai vista nel Paese”. Non ne dubitiamo.

Danny Boyle sta per riportare al cinema gli antieroi di Trainspotting nel sequel, T2 Trainspotting. Ewan McGregor e compagnia vivono ancora a Edimburgo nel film, ma le riprese si sono svolte tra la capitale scozzese e Glasgow.

Infine, arriva Ghost in the Shell, film di fantascienza con Scarlett Johansson, ispirato a un famoso manga di Masamune Shirow, e all’altrettanto famoso film d’animazione da esso tratto. Le riprese si sono svolte in studio a Wellington, Nuova Zelanda (patria de Il signore degli anelli). Ma la megalopoli futura in cui si muove la poliziotta cyborg della Johansson è in buona parte ispirata a Hong Kong.