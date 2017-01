Attrezzatura sportiva da neve: come trasportarla

ATTREZZATURA SPORTIVA PRONTA PER LA NEVE!

Le montagne sono imbiancate, le piste battute e i principali impianti su Alpi e Appennini tutti aperti. Non resta che tirar fuori l’attrezzatura sportiva da neve e prepararci a trascorrere divertenti weekend. O, per i più fortunati, meravigliose settimane bianche all’insegna dell’allegria, dello sport ad alta quota, del relax e della buona cucina.

UNA VACANZA IN MONTAGNA

Così come nel periodo estivo le mete più gettonate sono le località balneari, nei mesi invernali sempre più famiglie, coppie e gruppi di amici decidono di regalarsi una vacanza in montagna. Anche grazie alla ricca offerta del nostro Paese in questo senso. Ovviamente chi vuole cimentarsi negli sport invernali, dallo sci allo snowboard, dalle ciaspole allo slittino, deve dotarsi della relativa attrezzatura sportiva da neve. E’ possibile noleggiarla anche in loco, ma solitamente chi si reca in montagna tutti gli anni possiede la propria.

COME TRASPORTARE LA PROPRIA ATTREZZATURA SPORTIVA

Sciare sulle piste imbiancate con la propria attrezzatura sportiva è sicuramente più confortevole di utilizzare sci o scarponi noleggiati. Poiché si tratta di accessori e strumenti con i quali abbiamo la massima confidenza e che ci permettono di sentirci sicuri e a nostro completo agio. Tale attrezzatura va però trasportata, il più delle volte con l’automobile. E’ necessario, quindi, che tale trasporto venga organizzato in totale sicurezza e comfort.

A tal fine, esistono degli appositi box che vanno montati sul tettino dell’automobile e possono contenere sci, snowboard, scarponi, racchette, slittini, bob, etc. Ovviamente la quantità di materiale stipabile al loro interno dipenderà della grandezza. Impermeabili e sicuri, i box sono senza dubbio la miglior soluzione di trasporto.

ALTRE SOLUZIONI PER TRASPORTARE ATTREZZATURA SPORTIVA

Esistono poi degli speciali supporti con ganci che vanno sempre attaccati sul tettino e con i quali possono essere trasportati sci e tavole da snowboard: in questo caso le racchette e gli scarponi dovranno però essere posizionati all’interno dell’automobile, le prime solitamente al centro dell’abitacolo, i secondi all’interno della propria sacca protettiva, nel bagagliaio. Anche slittini e bob possono essere posizionati nel portabagagli, se le dimensioni lo permettono.