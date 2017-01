5 cose da evitare quando si viaggia da soli

Gli errori da non fare quando si decide di intraprendere un’esperienza di viaggio in solitaria

Soli o male accompagnati? Per molti viaggiatori incalliti sicuramente un viaggio da soli è la risposta vincente. Ecco, quindi, ispirarsi a Eat, Pray, Love con Julia Roberts per partire alla scoperta di esperienze a tutto tondo che solo un viaggio in solitaria può regalare. A patto, però, che si seguano alcune utili accortezze. Per evitare di incorrere in spiacevoli incidenti. Ma soprattutto per vivere in totale libertà.

5 CONSIGLI PER VIAGGIARE DA SOLI

Non partire senza aver controllato se la destinazione è sicura.

Ci sono diversi siti dedicati ai viaggiatori che vengono aggiornati continuamente ed indicano con precisione le zone pericolose da evitare. Meglio, quindi, prevedere in anticipo qualsiasi spostamento in paesi a rischio.

Verificare la disponibilità degli altri

Quando si viaggia da soli la diffidenza è difficile da mandar via. Quindi, per iniziare la scoperta di una città, può venire in aiuto il sito Global Greeter Network. Qui viene visualizzata una mappa del mondo e ogni città in cui gli abitanti sono disposti ad accompagnare il visitatore. Sono volontari di tutte le età in attesa di intraprendere tour gratuiti solo per il gusto di incontrare nuove persone.

Registrare i propri documenti

E’ bene registrare passaporto, carta d’identità, biglietti aerei ed ogni altro documento. Anche per questo ci sono siti appositi. In caso di smarrimento o furto, infatti è possibile stampare rapidamente un PDF con le copie per semplificare la procedura di rinnovo dei documenti.

SEGNALARE I PROPRI SPOSTAMENTI

Segnalare sempre gli spostamenti

All’estero ci si tiene in contatto con famiglia ed amici tramite i social network o applicazioni come Viber e WhatsApp. Consentono di chiamare e inviare sms attraverso Wi Fi. Ci sono poi app su cui pubblicare i percorsi di visita per permettere di seguire passo passo tutti gli spostamenti, anche a distanza.

Non lasciare i soldi nello stesso luogo

Mai lasciare tutte le banconote o carte di credito nel portafoglio, in valigia o in cassaforte dell’hotel. Meglio cambiarle in piccoli tagli e distribuirle. In borsa, nel marsupio, in tasca, in altri luoghi inaccessibili dagli altri. Come si suol dire: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.