Lottie Moss: “Non sono solo ‘la sorella di’”

Lottie Moss ha lo stesso cognome di Kate e non si tratta di omonimia; ma di legami di sangue. Lottie Moss è la sorellastra di Kate Moss. Eppure non ci sta a essere catalogata semplicemente come ‘la sorella di’.

Lottie Moss, classe 1998, è infatti la figlia di Peter Edward Moss e Inger Solnordal. Con la sorella la dividono circa 24 anni di differenza d’età. Lottie, biondissima e nordica, ha una bellezza più morbida e classica rispetto alla sorellastra; che con il suo volto ‘alieno’, occhi distanti e zigomi altissimi, è diventata famosa proprio per le fattezze molto particolari.

Lottie Moss: chi è

Lottie ha 18 anni e vive Haywards Heath, nel West Sussex dove la coppia di genitori possiede un negozio, il Toll House, che vende oggetti e abiti vintage. A fine 2016 la modella è stata scelta da Bulgari per rappresentare la linea accessori.

Il legame con la moda

Il rapporto di Lottie con le passerelle e i servizi di moda non si esaurisce in un comune legame con il commercio di abiti e accessori retrò. Lottie ha infatti cominciato a posare a circa 13 anni. Lo ha fatto lavorando presso l’agenzia Storm Management, la stessa che contribuì al lancio di Kate. Il suo primo servizio di maggiore importanza è stato pubblicato su Teen Vogue. Poi la campagna per Calvin Klein.

Lottie Moss e Kate Moss

Nonostante Lottie stia cercando la propria strada nel mondo della moda e la differenza d’età con la sorellastra non la rendano una sue diretta competitor, la modella non ha mai negato il legame con Kate. Quando uscì il servizio per Vogue, Lottie non rinnegò affatto l’eredità di Kate sulla sua carriera. ‘Kate è una parte importante del perché ho cominciato a fare questo lavoro’- raccontò. Nonostante ciò, ci si può fare strada nel settore anche lottando con i giganti e Lottie lo sta dimostrando lavorando duro per diventare una top model.

E il settore sembra riconoscerle questo impegno. Le foto del 2011, quando ancora bambina accompagnava la sorellastra come damigella durante il matrimonio con James Hince, sono incantevoli ma superate. Lottie oggi è una donna grintosa che vuole dire la sua. E lo sta facendo molto bene senza essere per forza ‘la sorella di’.