Occhiali da star per sguardi accattivanti

Occhiali da star. Gli animi eccentrici che amano avere gli occhi sempre puntati addosso devono studiare bene quale montatura indossare quando escono di casa. La sobrietà sicuramente è fuori discussione. Quando si ha voglia di attirare l’attenzione, la scelta deve ricadere su modelli vistosi, fashion, decisamente colorati e irriverenti.

Occhiali da star: HypnoShine

Detto fatto. Fendi presentando gli occhiali da sole HypnoShine ha spalancato le porte del suo universo ipnotico. I modelli della collezione Autunno/Inverno 2016-17 hanno uno stile futuristico in grado di catturare al primo sguardo. Che dire poi dei colori? Un arcobaleno irresistibile è pronto a illuminare d’immenso anche le giornate più tetre.

Le lenti rotonde e sfumate sono incorniciate da montature ultra-piatte in metallo dalla linea cat-eye. La stampa ondulata, disponibile nelle varianti ambra, azzurro, rosso o blu ceruleo, sottolinea le particolari geometrie del modello. Infine ci sono loro, le aste sottili con logo Fendi e i terminali, tono su tono, pronti a regalare mutevoli illusioni ottiche.

Oscar, l’occhiale senza tempo

Anche Face à Face, noto brand francese di occhiali fatti a mano, è in grado di far sentire importanti. Proprio così, esiste un occhiale che ha il potere di esprimere la personalità di chi lo indossa. Parola di Jude Law che, nella commedia “The Holiday”, tradotta in italiano con il titolo “L’amore non va in vacanza”, ha indossato un modello da vista che è subito divenuto un vero must have. Passano gli anni ma quella montatura, oggi come ieri, è rimasta nel cuore di coloro che hanno apprezzato lo stile dell’affascinante attore di Hollywood.

Esistono miti che non tramontano mai: l’ultra-classica montatura Oscar è pronta a tornare in scena in veste moderna. Proprio così, Face à Face sta rilanciando un’edizione limitata di soli 100 riproduzioni dell’iconico occhiale in ognuno dei tre colori: grigio fumo trasparente, nero e tartarugato.