Fino a domani con Mercurio nel segno, perfetto per dare slancio alle vostre attività e per munirvi di capacità di comprensione della realtà davvero efficaci. Non esitate se dovete prendere decisioni importanti, nè se si prospettano viaggi e spostamenti d’affari: il momento va sfruttato a fondo

colore: Argento

Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio