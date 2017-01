Nonostante la rigidità della stagione voi vi muovete sull’onda calda del desiderio, con morbida determinazione, in direzione di chi amate: avete richieste forti in questo senso, non vi accontentate, mettete alla prova il rapporto di coppia, chiedete profonda soddisfazione

colore: Miele

Simona Molinari, In cerca di te