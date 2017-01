Come salvare una relazione. Si parte dalla gratitudine

Salvare una relazione è possibile, ci vuole impegno e qualche piccolo trucco. Si parte dal “grazie”, così come suggerisce Erin Brodwin del Business Insider. Le coppie che esprimono la propria gratitudine vicendevolmente hanno più probabilità di rimanere insieme tutta la vita.

Nel libro “The Gratitude Diaries” del 2015, il giornalista Janice Kaplan descrive come essere grati – anche per qualcosa di banale – possa decisamente migliorare rapporto.

Salvare una relazione: la trasparenza operativa

Il settimanale britannico riporta un elemento fondamentale per tutelare i rapporti dalla crisi. Si tratta di un concetto chiamato “trasparenza operativa” che in un’azienda potrebbe essere identificato come la spiegazione del cammino che porta alla vendita di un prodotto. È questo cammino che deve essere mostrato in amore: faccio questo perché insieme ne potremmo giovare.

È sufficiente raccontare (una volta ogni tanto) la vostra giornata. Quello che avete fatto e come avete incastrato gli impegni quotidiani. In questo modo si ha la sensazione di partecipare alla vita altrui capendo quali difficoltà possa vivere anche il partner. La trasparenza operativa non deve diventare un’ossessione. A quel punto si trasformerebbe in una lamentela continua, finendo per mostrarsi molto più stanchi o impegnati del partner. E in amore si è parte della stessa squadra, mai avversari.

Cercare interessi appaganti al di fuori del rapporto

Salvare una relazione parte anche dall’essere appagati. Non si può ottenere nulla se manca la soddisfazione di noi stessi. Una recente ricerca condotta dalla psicologa Eli Finkel rivela come le aspettative del matrimonio siano cambiate drasticamente. Finkel e i suoi colleghi parlano di “modello di soffocamento” del rapporto, ossia l’aspettarsi molto dalla relazione scordandosi del mondo esterno.

Finkel consiglia di guardare fuori, a ulteriori fonti di realizzazione personale come gli amici, gli hobby e il lavoro. Se tutte le aspettative e le richieste di ognuno di noi non sono rivolte solo verso il partner, si ha maggiore possibilità di cadere in delusioni che piano piano rovinerebbero il rapporto.

Provare qualcosa di nuovo con il partner

La scienza suggerisce che le coppie che cercano novità insieme sono più soddisfatte del loro rapporto. Dalla scelta del divano al viaggio da programmare. Dalla location per la festa di un figlio alla serie tv da seguire. Ma anche esperienze eccitanti come un corso di ballo o uno sport estremo.

Trascorrere il tempo insieme facendo qualcosa di appagante per entrambi non solo è terapeutico, ma aiuta anche a salvare una relazione in crisi. e non sottovalutate la noia: se presa come un momento di pausa che serve a entrambi, può rivelarsi come un momento di condivisione. D’altronde lo stare bene insieme non deve essere un lavoro.