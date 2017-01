Meryl Streep: serata brillante ai Golden Globe

Meryl Streep è una delle star di Hollywood più apprezzate e stimate a livello internazionale. Come non ricordarla nei panni della perfida Miranda Priestly in “Il diavolo veste Prada“, vera Bibbia per le shopping addicted o ancora a caccia dell’Elisir di lunga vita in “La morte ti fa bella“ e nei panni della dimessa casalinga in “I ponti di Madison County”?

Meryl Street, una donna camaleontica

Tante, tantissime le pellicole che l’hanno vista interpretare, con successo, uno nessuno e centomila ruoli. La sua anima camaleontica, infatti, è degna di nota. Non a caso vanta la bellezza di 30 candidature ai Golden Globe e, tra le ultime vittorie, si è portata a casa il premio alla carriera Cecil B. DeMille Award.

Difficile da credere ma, agli esordi, le venne negata la possibilità di recitare nella pellicola King Kong. Il perché? Non era abbastanza carina. La sua bravura è venuta ben presto a galla ma Meryl si è fatta notare non solo come attrice ma anche come donna di polso.

Il trionfo ai Golden Globe

Sono tante infatti le mission da lei portate avanti. Dopo essersi battuta per la parità dei diritti tra uomini e donne, in tutti i campi, Meryl Streep ha lasciato a bocca aperta per il discorso su Donald Trump pronunciato durante la 74° edizione dei Golden Globe. Non solo polemica. Meryl ha colpito anche per il suo stile ancora una volta di successo.

Meryl Streep s’illumina d’immenso con Givenchy

Chi l’ha detto che le donne over 60 non possono essere splendide? Per l’occasione Meryl Streep ha indossato un abito in seta con tanto di strascico e una profonda scollatura su cui sono stati ricamati degli specchi colorati dal motivo floreale. A completare l’outfit sandali in pelle e clutch in raso, il tutto firmato Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci.

Una mise la sua che difficilmente lascia passare inosservate. L’importanza di un tale abito ben si addice alla grande personalità di colei che lo ha indossato.

Ebbene sì, come ha dimostrato l’attrice, il nero non delude mai. Simbolo di eleganza e raffinatezza, questo colore può spogliarsi della sua semplicità grazie alla presenza di dettagli importanti che fanno realmente la differenza, anche sul red carpet.