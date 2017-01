High tech, la rivoluzione urban dell’eyewear

Le montature del momento sono ultraleggere e tecnologicamente avanzate, ergo perfette tanto per la montagna quanto per la città

High tech, la rivoluzione dell’eyewear è in corso. Chi l’ha detto che solo al mare o in montagna bisogna proteggere i propri occhi? In realtà i raggi solari rappresentano sempre una minaccia.

Anche chi è solito misurarsi con la giungla metropolitana deve prestare attenzione tutelandosi con le adeguate protezioni. Gli occhiali da sole, infatti, al di là della loro valenza estetica, hanno una grande utilità pratica.

Occhiali high tech

Massima attenzione dunque a cosa si indossa. A deliziare tutti coloro che vogliono una soluzione fashion, ma allo stesso tempo high tech, ci ha pensato Julbo. Proprio così, i modelli della storica azienda francese di occhialeria sportiva sono versatili e, tra il design, la calzata, le protezioni laterali amovibili e il profilo semplice, si adattano ad ogni contesto d’uso.

Vestire il pubblico maschile spetta a Montebianco. Si tratta di un grande classico per gli amanti della montagna in quanto assicura leggerezza, praticità e adattabilità a tutte le condizioni climatiche.

Questa montatura, in realtà, è adatta anche all’utilizzo urbano. A caratterizzarla sono lenti Cameleon fotocromatiche, antiappannanti e polarizzate.

Stesse lenti anche per la donna con Monterosa, un modello ergonomico pensato sia per l’alta montagna e le condizioni estreme che per la vita in città.

Lele, la proposta firmata AirDP

Si dice che tre sia il numero perfetto. A darne conferma è AirDP Style, il concept brand nato dalla collaborazione tra Alessandro Del Piero, Lele Danzi e Paola Froldi. Le loro creazioni si contraddistinguono per forme minimal nonché montature ultra elastiche realizzate con materiale innovativo e tecnologico.

Tra i modelli high tech figura Lele, un occhiale flessibile in polimero d’avanguardia – ultem – mutuato dal settore aeronautico e biomedicale. Niente paura per gli urti visto che è in grado di resistere a qualsiasi tipo di deformazione mantenendo pesi e spessori minimi.

La forma a cerchio, oversize, presenta un design pulito ed è. Il tutto è enfatizzato da un gioco di texture e contrasti: si va dal black shiny all’elegant pop passando per il giallo sun, il blu soft touch/bianco etc. Ci sono poi la cerniera delle aste esterna in metallo e il clip on, in metallo con ganci in silicone. In un solo clic si può mettere e togliere.

L’occhiale è proposto in 5 varianti: 2 con lenti fotocromatiche ad altissima performance (photochromic AR Coating) e 3 con lenti a specchio.