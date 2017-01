Victoria Beckham premiata dalla regina d’Inghilterra

Victoria Beckham porta a casa un successo in più. Non bastava essere stata fino a qui un’icona di stile, vista la sua capacità imprenditoriale di essere a capo di un brand conosciuto, e un’icona femminile in senso più generale. Adesso la ex Spice Girls fa un passo in più. E diventa icona di britishness. Ovvero di tutto ciò che c’è di inglese e allo stesso tempo di meritevole.

Victoria Beckham premiata dalla Regina in persona

Secondo quanto si apprende da fonti locali, Victoria Beckham sarà insignita di un premio speciale direttamente dalla Regina Elisabetta. Dopo essere stata inserita dalla sovrana nella Honours List per il 2017, Victoria riceverà il premio OBE (Officer of the most Excellent Order of the Britsh Empire). Si tratta di un titolo che viene consegnato a tutte quelle figure che si sono distinte per capacità imprenditoriali o per essere particolarmente dedite all’attività sociale. Basti pensare che David Beckham, marito da 18 anni della stilista, ha ricevuto lo stesso premio nel 2003.

Victoria Beckham: chi è

Nata nell’Essex quarantadue anni fa, la ex Spice Girls ha avuto molte vite. Dopo aver partecipato al successo del gruppo di popstar, si è dedicata in forma stabile alla moda dal 2005. Del resto anche all’interno del gruppo musicale era conosciuta per lo stile elegante e minimale. Oggi i suoi due marchi VB Rocks e DVB Style sono una realtà del settore griffato.

Sul fronte della vita privata è invece sposata dal 1999 con l’ex calciatore inglese David Beckham. La coppia ha 4 figli. Soprattutto, in tandem il duo si è fatto particolarmente amare dagli inglesi come simbolo di successo e di modelli positivi sportivi ed imprenditoriali. Con questo curriculum, poteva forse la regina d’Inghilterra rifiutarle un premio così prestigioso? Crediamo proprio di no.