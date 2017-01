Ottima la Luna di oggi, ideale per muoversi da casa e esplorare città interessanti, mostre d’arte, luoghi stimolanti per la mente e per il corpo. Siete ben equilibrati con l’appoggio di Saturno e più socievoli con la complicità di Giove, che favorisce nuove amicizie e una soddisfacente vita sociale

colore: Verde Camouflage

Marvin Gaye, Let’s get it on