La Luna, Mercurio e Plutone nel vostro segno danno grande risalto alle vostre capacità mentali, tra oggi e domani forti di un intuito quasi magico. Anche Venere e Marte fanno la loro parte mettendo in luce una dolcezza espressiva fondata su ragioni profonde, così anche l’amore trova il suo posto, tra mille impegni

colore: Ametista

The Cure, Pictures of You