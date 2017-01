Compensi Hollywood: se le donne guadagnano meno

LaPresse "Allora non mi sono arrabbiata tanto quanto avrei dovuto. Insomma, noi attori guadagniamo molto per i film che facciamo, ma la disparità fra uomini e donne è davvero folle".

LaPresse "Tutti dovremmo essere trattati e pagati con equità", ha dichiarato la star di La La Land a Vogue.

LaPresse "La cosa triste è che le uniche due industrie in cui le donne fanno più soldi degli uomini sono la moda e il porno"

LaPresse "Nella mia carriera sono stata insultata, emarginata, pagata meno, ignorata e comunque considerata di valore minore in base al mio genere. Mi sono detta che avrei dovuto iniziare a comportarmi più come un uomo per avere successo in questo mondo, ma poi mi sono accorta che non aveva senso cercate di essere qualcun'altro. E anche che stavo diventando complice di un'ingiustizia".

LaPresse Sull'aver guadagnato meno della sua co-star in Iron Man Robert Downey Jr.: " E' doloroso, perché il compenso è un modo di quantificare quanto vali. Se gli uomini vengono pagati di più per fare la stessa cosa ci si sente proprio di m...a".

LaPresse Nel 2014 saltò fuori che Jennifer Lawrence era stata pagata molto meno dei sui colleghi maschi in American Hustle. Allora l'attrice dichiarò di aver fallito come negoziatrice perché non voleva dare l'impressione di essere una persona difficile o viziata. "Sto ancora cercando il modo di far sentire la mia voce pur rimanendo piacevole e carina", ha affermato Jennifer.

LaPresse "Ogni volta che cerco di farmi i miei diritti ho difficoltà a lavorare con gli altri. Mi guardano sempre come se non sapessi di che cosa sto parlando".

LaPresse Parlando con Marie Claire nel 2016 a proposito di sua moglie Blake Lively, Ryan Reynolds ha dichiarato: "E' frustrante. Ho visto mia moglie soffrire molto per questa disparità di trattamento, l'ho vista piangere. C'è bisogno di equità fra donne e uomini".

LaPresse Meryl Streep è fra le star più importanti di Hollywood, probabilmente quella più di successo e la sua carriera parla da sola. Nonostante questo continua a percepire compensi minori rispetto ai colleghi maschi. "Si tratta semplicemente di essere aperti. Anche gli uomini dovrebbero darci una mano in questo. E' una cosa che riguarda tutti, uomini e donne, in quanto esseri umani".

LaPresse "All'inizio la disparità di genere era massima. Il sessismo è costruito all'interno della nostra società. E' facile perdersi ed è facile essere usati".

LaPresse "Sembra non si debba parlare di soldi perché la gente penserà che fai “la difficile” o “la diva”. Ma c’è la volontà di dire, “Va bene. Chiamatemi ‘diva’, chiamatemi ‘feminazista’, chiamatemi ‘difficile’, chiamatemi ‘femminista del Primo Mondo’, chiamatemi come vi pare, non mi impedirà di provare a fare la cosa giusta e assicurarmi che la cosa giusta venga fatta.” Perché non influenza solo me, ma anche tutte le donne che sono in questa cosa insieme a me, e influenza anche gli uomini che sono in questa cosa con me. Hollywood è solo un piccolo pezzo di un puzzle gigante ma è sotto i riflettori. Sia che tu sia una lavoratrice di una piantagione di tè in Kenya, o un’agente di borsa a Wall Street, o un’attrice di Hollywood, nessuno viene pagato equamente".

LaPresse "E' una m...a. Non credo che ci siano stati miglioramenti e penso che, per le donne, sia peggio ora rispetto a quando ero giovane".

LaPresse Nel 2016 la Knightley ha duramente attaccato la legge inglese sulla maternità, considerata dall'attrice 'arcaica', e ha affermato che gli altissimi costi dei figli costringono le donne a tornare al lavoro anzitempo. "A meno che non venga pagata davvero bene, per una donna non ci sono altre opzioni".

LaPresse "Quante volte ho subito la disparità di pagamenti? Oh mio Dio, tantissime! Ho addirittura dovuto dire addio a dei ruoli perché non mi volevano pagare abbastanza".