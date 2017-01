Mercurio e Plutone congiunti nel vostro segno sono alleati formidabili per progredire vistosamente in ambito lavorativo, dove agirete con chiarezza, spirito di sintesi e geniale praticità. Venere resta vostra alleata ancora qualche giorno: trovate il tempo per amare e per risolvere qualche dubbio, qualora ci fossero

colore: Bronzo

Leonard Cohen, Story of Isaac