Hamburger di rapa rossa: la barbabietola si fa cool

Noiosa e triste? Niente affatto: ricetta (vegan) per rendere la rapa rossa appetitosa

La parola barbabietola non fa esattamente venire l’acquolina in bocca. E ancora meno se la si chiama rapa rossa. Se le rape vi fanno venire una indicibile tristezza, siate pronte a ricredervi. Grazie a questi hamburger di rapa rossa, anche la barbabietola diventa appetitosa. E, se servita adeguatamente, addirittura cool, visto lo splendido colore che porta nel piatto. Ecco la ricetta degli hamburger di rapa rossa (vegani).

Hamburger di rapa rossa: ingredienti per 4 porzioni

4 grosse rape rosse

2 fette di pane casereccio

4 cucchiai di farina di ceci

sale, pepe, noce moscata q.b.

1 cucchiaio di salsa di soia

olio d’oliva

Procedimento

Fate bollire le rape, scolatele e sbucciatele. Se volete velocizzare questo passaggio (anche perché le rape fresche non si trovano con facilità), acquistate l’ortaggio precotto sottovuoto. Il sapore sarà meno intenso ma la ricetta verrà comunque. Frullate velocemente le rape, senza preoccuparvi di ottenere una crema particolarmente liscia. Spezzettate il pane, e immergetelo nel composto di rapa mescolando bene. Lasciatelo fino a che non avrà assorbito l’acqua nel composto rendendolo più sodo. L’ideale è usare un pane non fresco, ma nemmeno raffermo. Un filone di pane che si sta seccando da un paio di giorni è perfetto.

Aggiungete quindi al composto la farina di ceci, che farà da legante. Quindi salate, pepate, aggiungete la salsa di soia e una spolverata di noce moscata. Unite altra farina di ceci se vedete che il composto rimane molto morbido. Dovrà infatti avere una consistenza adatta a manipolarlo. Perché a questo punto dovrete fare degli hamburger: prelevate un quarto del composto e, con le mani infarinate, formate una palla che poi schiaccerete. Non serve che siano medaglioni perfetti, ma se li preferite regolari aiutatevi con un coppapasta.

In una padella scaldate un filo d’olio e mettetevi a cuocere gli hamburger di rapa rossa per circa 10 minuti per lato. Potete servirli con il pane da hamburger, patate e maionese. Oppure preparare una salsa allo yogurt, o una agrodolce: una punta di acidità si accosta divinamente alla dolcezza della rapa.