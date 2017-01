Hygge-mood: lo stile di vita danese fa scuola

Danimarca docet. Il segreto della felicità viene dal nord: per vivere serenamente basta saper assaporare la vita, momento per momento​

Hygge-mood: al bando ansia e depressione, è ora di rivedere le proprie priorità. Come ritrovare la felicità? Basta prendere spunto dai danesi che, non a caso, secondo il Rapporto Mondiale della Felicità stilato dall’Onu, sono il popolo più felice del mondo. Proprio così, loro sanno assaporare la vita, momento per momento.

Il tutto si può sintetizzare con una parola che si scrive “hygge” ma si pronuncia “huu-gah”. Questo nuovo metodo di approccio alla vita è diventato oggetto di studio di molti libri come quello di Marie Tourell SΦderberg “Il metodo danese per vivere felici, hygge” o ancora quello di Meik Wiking, autore del “Livre du hygge”.

Hygge-mood: il segreto della felicità

Non ci vuole in realtà un dizionario o chissà quale corso per imparare a entrare nel mood danese e vivere serenamente. Tutto sta nel dare un nuovo valore a quei gesti quotidiani che, spesso, si tendono a banalizzare. Un esempio? Alzi la mano chi non prova una piacevole sensazione stando in casa, al caldo, mentre fuori piove a dirotto. Momenti del genere possono regalare una grande gioia.

Candele, sempre e ovunque

Candele, che magia. Non una ma tante, ovunque. “In Danimarca le accendiamo anche in ufficio o a scuola. Ogni anno un danese brucia, in media, circa sei chili di candele che, a tutti gli effetti, sono lo strumento più “hygge” in assoluto” – ha dichiarato Meik Wiking.

Il massimo? Spegnere la luce artificiale e approfittare di quella emanata dalle candele, a cena ad esempio. L’ambiente risulta, senza ombra di dubbio, più accogliente.

La compagnia di una tazza calda

Per calarsi alla perfezione nello stile hygge non può mancare una bevanda calda tra le mani. Che sia una tazza di té, una cioccolata calda, un vino o un buon caffè, poco importa.

Calore anche nell’abbigliamento

Venendo all’abbigliamento, cosa non deve mai mancare nel guardaroba? I calzini. Non parliamo del classico modello in cotone bensì di quello in lana e cachemire che copre fino al ginocchio. Perfetto se abbinato a un pigiama in pile o, meglio, un legging in cachemire e un pull in lana grossa.

Momenti hyggelig in casa

L’Hygge-mood influenza anche l’arredo. Come? Basta disporre di cuscini morbidi, coperte calde, tappeti di lana e ancora luci dai toni caldi. “Il mio angolo hygge si trova vicino alla finestra del mio salone. Mi siedo sul banchetto, una tazza di caffé in mano e mi rilasso mentre guardo il calare del sole. Questo è il mio momento hygge” – ha raccontato Meik Wiking. A ognuno il suo.