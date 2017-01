Jessica e le altre: le magnifiche 7 de “Il Bello delle Donne”

Terzo appuntamento, questa sera, ore 21:45, per “Il bello delle donne… Alcuni anni dopo”, la fiction di Canale 5 che continua a far discutere di sé. Luca (Massimo Bellinzoni), rimasto senza l’aiuto di Jessica (Manuela Arcuri) partita per un viaggio, è alla ricerca di un nuovo parrucchiere.

Intanto la manicure Evelina Trifirò (Adua Del Vesco), orfana di madre, è alle prese con l’amore. Delusa da Carmelo decide di scegliere un uomo ricco rinunciando alla passione. Ma l’incontro con il bel Piero (Massimiliano Morra) e il ritorno del padre, Dante (Stefano Dionisi), con cui ha molto da chiarire, le riserveranno qualche sorpresa. Ma, se vi siete persi qualche puntata, ecco come recuperare.

Sono queste, infatti, le sette protagoniste della fiction.

Jessica (Manuela Arcuri) è una giovane donna e un’eccellente parrucchiera. La conosciamo innamorata di Sam, che la tradisce e la riempie di bugie. Dopo questa delusione Jessica si trasforma, diventa meno credulona e ingenua senza perdere però il suo buonumore e la sua vitalità. Rimanendo fedele a se stessa riuscirà a ritrovare l’amore…

Laura (Claudia Cardinale), grandissima amica e collega di Luca, ha cresciuto da sola la nipotina Claudia, dopo la morte della figlia Yvonne. E’ una nonna dolcissima ed un’amica affettuosa che dovrà armarsi di coraggio quando Claudia, fuggita di casa, avrà bisogno di lei.

Germana (Anna Galiena), sposata con un uomo tirchio di soldi e d’affetto, s’illude di aver trovato l’amore. Quando capirà di essere stata ingannata, deciderà di vendicarsi, e mettersi in gioco con i suoi nuovi amici.

Francoise (Alessandra Martines), famoso architetto, protagonista delle cronache mondane, s’invaghisce dell’uomo sbagliato, e per colpa sua perde tutto. Trova però dei nuovi amici che l’aiuteranno a vendicarsi e a riprendere la sua strepitosa carriera. Sofisticata ed intrigante nasconde però un segreto .

Annalisa (Giuliana De Sio): nemica storica di Luca, si ritrova ancora una volta a “Il bello delle donne”. Gelosa, nevrotica, caotica e acida, si presenta con tutto il repertorio dell’Annalisa di sempre. La vita però ha in serbo per lei un grande cambiamento.

Delia (Lina Sastri), combattiva fin da ragazza, quando era conosciuta come Molotov, è avvocato e madre, felicemente sposata con Giancarlo con cui condivide passioni ed ideali. Sulla soglia della pensione la vita le riserverà una sorpresa inaspettata.

Evelina (Adua Del Vesco): siciliana, dolce, allegra, affettuosa, orfana di madre vive con la zia. Delusa dall’amore decide di diventare ricca e spietata ma, subito dopo averlo pensato, incontra Piero di cui si innamora perdutamente.