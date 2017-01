Riprendete un ritmo più rilassato dopo le mirabolanti acrobazie dei giorni scorsi, ora Marte ha lasciato il vostro cielo, disseminandoli di eccellenti risultati. Venere resta vostra complice e favorisce momenti di grande dolcezza in coppia, più che meritati dopo le recenti fatiche lavorative

colore: Cipria

Placebo, Every you every me