Colore del rossetto, rivelatore di personalità

L’IMPORTANZA DEL COLORE DEL ROSSETTO

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, recitava un vecchio adagio, che per le beauty addicted si trasforma facilmente in una nuova massima: dimmi qual è il colore del rossetto che ami indossare e ti dirò chi sei. Proprio così, a quanto pare il make up scelto per le labbra di una donna sarebbe un affidabile indice rivelatore della personalità, principalmente per il colore, ma anche per la tipologia, come il gloss o l’effetto mat, per fare l’esempio più calzante.

IL COLORE DEL ROSSETTO, QUESTIONE DI STILE

Prima di passare all’esame delle nuanches più diffuse, è bene fare una precisazione: non vogliamo dire che il colore del rossetto è un rivelatore universale della personalità, in senso assoluto, ma che molto spesso rappresenta fedelmente il carattere, l’atteggiamento nei confronti degli altri (specialmente dell’altro sesso!), la sicurezza o l’insicurezza di una donna. Ma anche, in maniera più volatile, il suo umore, il suo stile, il suo particolare stato d’animo del momento. Insomma, il colore del rossetto può essere una buona porta d’ingresso per scoprire l’animo di una donna.

ROSSO FUOCO, ROSSO FERRARI

Molti pensano che un colore del rossetto audace come il rosso fuoco, il rosso dei motori fiammanti come la Ferrari sia indice di una donna forte, che ama dominare. In realtà non è così: al contrario, questo colore è un colore al tempo stesso potente ma anche indice di panico. Chi ama il rossetto rosso è selvaggiamente attratto dal pericolo e ama essere in qualche modo dominato.

IL “NON” COLORE DEL ROSSETTO

C’è chi non ama mettere troppo in evidenza le labbra scegliendo dei colori chiarissimi come il rosa pastello o il nudo o addirittura non mettendo affatto il rossetto. Il primo caso, ovvero il rosa pallido, è una nuanche dolce ma provocante al tempo stesso, innocente e stuzzicante. Tipico dell’atteggiamento da lolita, è un po’ come la treccia o il baby doll. Il nudo è, come dice la parola stessa, il colore di una donna che è pronta a mettersi a nudo, a lasciarsi andare: spesso associato ad un trucco strong per gli occhi, come smokey eyes, è un chiaro ed esplicito invito al partner. L’assenza di rossetto è invece indice di una vera donna di potere, sicura di sé stessa, che non ha tempo di giocare con il rossetto.

SFUMATURE DI ROSSO

Il rosso scuro è indice di pericolosa sensualità, il colore della donna vampiro, di cui è meglio non fidarsi, mentre il rosso borgogna è un grande classico, un evergreen intramontabile, il colore del vino, del velluto, della letteratura. Il colore del rossetto rosso borgogna è segnale di una donna elegante, che non ama giochetti di alcun genere ed è consapevole della sua bellezza e femminilità.

CORALLO E NERO

Terminiamo la lista delle varie nuanche con il corallo, unico e selvaggio, come le ragazze rosse naturali; un colore che indica una personalità complessa e mutevole. E il nero o midnight black, una scelta strong, per vere modaiole, ragazze che non sono in cerca di baci e coccole, ma anzi tendono a spaventare gli uomini.

E se scegliete il gloss anziché il rossetto? Ragazze… avete una crisi di identità in corso!