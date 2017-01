Prima personale per Peter Buggenhout

A Palazzo De’ Toschi di Bologna va in scena la prima personale in Italia dell’artista belga Peter Buggenhout che vive e lavora a Gent

S’intitola “The Blind Leading The Blind” la mostra di Peter Buggenhout che rimarrà allestita nel Salone Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi fino al prossimo 19 febbraio. L’esposizione che si inserisce nell’ambito della quinta edizione di ART CITY Bologna è la prima personale in Italia dell’artista belga. Considerato dalla critica come uno dei più importanti scultori europei della sua generazione. La mostra sarà documentata in una monografia di prossima pubblicazione sulle esposizioni recenti di Buggenhout.

Un paradosso per lo spettatore

Da circa vent’anni il lavoro di Peter Buggenhout sfida lo spettatore con un paradosso. Le sue opere sono, infatti, elaborate creazioni artistiche che sembrano a prima vista prodotti del caso e del tempo. Le sculture della serie The Blind Leading The Blind hanno l’aspetto di relitti, macerie, rovine. Questi lavori nascono da un intento razionale, ma fracassate e mutilate da un evento sconosciuto. Tutte le opere del ciclo sono coperte, in parte o interamente, di uno strato di polvere. Come se fossero state ritrovate dopo decenni di abbandono.

Peter Buggenhout. La mostra

Curata da Simone Menego la mostra si compone di due opere inedite per l’Italia e appartenenti alla serie The Blind Leading The Blind. La prima “The Blind Leading The Blind # 65” di 10 metri x 6 è una creazione di spettacolare impatto visivo. Realizzata da Peter Buggenhout con una gamma di materiali che include tubi di ferro, pannelli di compensato, moquette, scarti industriali e calcinacci, l’opera è un pezzo di architettura ambiguamente sospeso fra costruzione e distruzione, innalzamento e crollo. La seconda, intitolata “The Blind Leading The Blind # 25” è un oggetto enigmatico, dalla forma scabra e irregolare. La creazione è presentata in una teca come un reperto archeologico.

Art City Bologna

Ricordiamo che ART CITY Bologna, è l’iniziativa promossa dal Comune di Bologna e da BolognaFiere per istituire un programma di eventi culturali di alto profilo in spazi espositivi della città durante il weekend della 41esima edizione di Arte Fiera. La manifestazione che vede la partecipazione di 178 espositori complessivi si svolgerà a Bologna dal 27 al 30 gennaio, sotto la direzione di Angela Vettese.