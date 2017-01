Iniziate la settimana con il vento in poppa, ora sostenuti da Marte nel vostro segno, favoriti nell’azione concreta, audace, pieni di belle energie. Il consiglio è di dedicarvi ad approfondire la conoscenza delle circostanze in cui vi muovete: Mercurio ancora ostile richiede prudenza. Tra qualche giorno veloci come il vento

colore: Rubino

George Michael, Freedom