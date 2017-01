Disturbi del sonno: le regole per fare sogni d’oro

Disturbi del sonno: quante volte ci si alza stanchi e con l’umore a terra? Al fine di sentirsi veramente riposati è necessario dormire circa sette/otto ore a notte. Le conseguenze di uno scarso riposo non sono da prendere sottogamba: è possibile infatti ritrovarsi a fare i conti con malattie cardiovascolari, depressione, problemi di memoria etc.

Disturbi del sonno: l’importanza del materasso

Tante abitudini o credenze sbagliate, infatti, possono compromettere il sonno. Come rendere la propria vita più sana e serena? In primis è cosa buona e giusta rivedere il proprio stile di vita ma non solo, è importante anche rendere più accogliente l’ambiente in cui si dorme.

Il materasso ha un ruolo di fondamentale importanza. Perché? Dormendo almeno 7 ore, si passa circa un quarto della giornata a letto. Assumere una corretta postura permette non solo di rilassarsi ma anche di alzarsi senza dolori o rigidità muscolari. Mai troppo duro o troppo morbido: il giusto materasso deve assicurare il mantenimento della forma naturale della colonna vertebrale. Un nome una garanzia di successo è Leesa, marchio americano di lusso che, data l’ottima fattura dei suoi prodotti in memory, assicura sogni d’oro.

Lenzuola di qualità

Mai sottovalutare il ruolo delle lenzuola. Qualità e risparmio non sempre vanno d’accordo. Avere coperte pulite e fresche aiuta a rilassarsi ma non solo: no ai tessuti sintetici, sì a cotone e lino.

Sense: come controllare la qualità del sonno

Com’è andata la nottata? A svelarlo è Sense by Hello, una sfera luminosa che monitora lo stato del sonno: come? Raccoglie informazioni sull’ambiente della camera da letto misurando temperatura, luce, umidità, rumore, qualità dell’aria etc. Il tutto può essere poi controllato attraverso l’apposita app che rivela all’utente eventuali disturbi del sonno.

Dodow, l’allenatore del sonno

Avete mai sentito parlare dell’allenatore del sonno? Il suo nome è Dodow e si tratta di un metronomo progettato da una società francese che insegna ad addormentarsi. Come? Semplicemente emettendo una luce soffusa blu sul soffitto. Basta aprire gli occhi e sincronizzare il respiro con la luce e, una volta terminato l’esercizio, in teoria, ci si addormenta e il metronomo si spegne.

Sveglia: mai più un incubo

Al mattino alzarsi è un trauma. Nessuno vorrebbe essere disturbato dal suono di una sveglia a tutto volume. Come rendere il tutto meno traumatico? Una valida alleata potrebbe essere la Wake-up Light di Philips che simula l’alba con tanto di dolci suoni: la soluzione è perfetta per affrontare la giornata pieni di energia.

Il potere del buio

Il buio concilia il sonno. Quando serrande, tende etc. non bastano perché lasciano trapelare la luce, si potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di una mascherina oscurante per isolarsi da ogni fastidio luminoso. Proprio così la presenza o l’assenza di luce, soprattutto quella dei dispositivi elettronici, avrebbe un effetto destabilizzante sul ritmo circadiano: va a inibire la produzione della melatonina, ormone che determina l’equilibrio tra le ore di veglia e quelle di sonno.



Umidificare ambiente

Spesso, al risveglio, ci si ritrova a fare i conti con allergie, gola asciutta, pelle secca etc.: occhio ai segnali, il livello di umidità nella camera da letto potrebbe essere troppo basso. Come risolvere? Basta un umidificatore per alleviare ogni tipo di fastidio.