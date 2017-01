Nude look: una scarpa per ogni carnagione

Nude look: il mondo delle calzature non ha dubbi. Il colore più in voga del momento non è il nero bensì la più neutra delle nuance. Dal beige al color carne sono tante le sfumature: ce n’è per tutte. Proprio così, parliamo di un asso nella manica dato che, non creando stacchi di tono tra la pelle e la scarpa, crea quell’uniformità che tanto giova alla silhouette.

Nude look: a ognuna il suo colore

Dopo Christian Louboutin e la sua ‘Nude Collection’, è ora la volta di Kahmune. Proprio così. Occhi puntati su questo rivoluzionario brand britannico venuto alla ribalta lo scorso febbraio. Il marchio rappresenta un vero simbolo di cambiamento visto che, con la sua linea di scarpe, intende diffondere un messaggio di diversità e inclusione.

Kahmune, scarpe per ogni incarnato

Tutto è iniziato per caso. Una notte, mentre cercava sui social abiti ed accessori nude, Jamela Acheampong, fondatrice del brand, si è resa conto che l’offerta era piuttosto monotona. Ad andare in scena, infatti, sono spesso beige e marrone ergo colori perfetti per molte ma non tutte.

Come ha raccontato al The Telegraph Des Lewis, senior style editor di Marie Claire, spesso è difficile reperire prodotti adatti al proprio tipo pelle. Il mondo del make up, così come quello della moda, solo di recente si sta attivando per andare incontro alle esigenze delle donne più scure.

10 sfumature di nude

Ebbene sì, è giunto il momento di rendere giustizia a ogni tipo di carnagione valorizzandola. La missione di Kahmune si traduce in 10 sfumature di nude che spaziano dai marroni caldi ai rosa. Ogni tono rimanda a una diversa regione del mondo. Si va dal caramello chiaro di Rio al cioccolato scuro di Douala passando per il rosato di Edimburgo etc.

Pump o sandalo?

Il tutto è realizzato artigianalmente con pelle di alta qualità proveniente dall’Italia. Due le versioni disponibili. A partire da marzo, infatti, arriveranno sul mercato la pump con tacco 10.5 cm e il sandalo open toe con 11.5 cm di vertiginosa altezza.

I costi? Si va dai 230 ai 290 euro. Le novità non sembrano finire perché, in realtà, entro l’estate la Acheampong intende ampliare l’offerta e lanciare nuove calzature flat e sportive.