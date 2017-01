Tokyo: tempo di Kotoshohi

Tokyo è da sempre una destinazione ambita da molti. Attratti non solo dalla modernità della grande metropoli e dalle nuove proposte tecnologiche. Ma anche dalla cultura millenaria. E dalle tradizioni. C’è, poi, chi proprio a Tokyo vede nascere il Koto-Shohi. Si tratta di un neologismo che è sinonimo del nuovo lusso nell’esperienza di viaggio. Che si sta affermando sempre di più come la nuova tendenza dei costumi del viaggiatore. Letteralmente vuol dire: “consumo o accumulo di esperienze”. In contrapposizione al mono-shohi, ovvero “consumo o accumulo di oggetti”. Questo ad evidenziare come i viaggiatori di oggi tendano a privilegiare sempre più l’esperienza fatta in loco rispetto all’acquisto da “portare a casa”.

A TOKYO LE MIGLIORI ESPERIENZE DELLA TRADIZIONE GIAPPONESE

Ecco, dunque, come alla qualità viene aggiunto l’evento speciale o esclusivo. Il “koto-shohi” a Tokyo è anche sinonimo di lusso, di esperienza singolare o assoluta. Così, i grandi Hotel hanno ampliato l’offerta delle “esperienze” dedicate ai turisti per offrire il meglio della cultura tradizionale del paese. Fra le offerte più esclusive quelle dedicate ai gourmand. Sono in molti ad avvicinarsi alla cultura culinaria giapponese di tradizione. Il ristorante Yamazato, gestito direttamente dall’Hotel Okura, organizza il corso Japanese Table Manners Lessons. Chi vi partecipa può conoscere le raffinate e sofisticate buone maniere giapponesi per stare a tavola. Vivendo un’esperienza che unisce il “savoir-vivre” alla degustazione della tradizionale cucina Kaiseiki.

SAKE’, ORIGAMI, KIMONO, IKEBANA: IL MEGLIO DEL GIAPPONE TRADIZIONALE

C’è poi la straordinaria tradizione della creazione di origami. Presso l’Hotel Okura Tokyo si impara l’arte di piegare la carta con gli esperti dell’Istituto Ochanomizu Origami Kaikan. Al corso è accompagnato un pranzo con menu giapponese. Anche gli amanti del sakè sono accontentati. Altro hotel, altra esperienza. Il Keio Plaza Hotel organizza alcuni tour privati e personalizzabili (anche con servizio in limousine) presso le aziende produttrici di sakè, nell’area di Tama, nelle vicinanze della capitale. Sono inclusi escursioni e visita ai musei dedicati alla storia del sakè. Alla Sala Sho-Fu- Ana, all’interno dell’hotel, si prende parte alla cerimonia del tè assaporando anche l’altra bevanda tipica, il tè verde matcha. Oppure si può prendere parte ai laboratori di arpa giapponese koto o di ikebana.

Anche all’Hotel Chinzanso si prende parte alla cerimonia del tè presso lo storico giardino in stile tradizionale. Difficile immaginare che vi possono partecipare più di 400 persone. Qui si possono indossare kimono con l’assistenza di personale specializzato nella vestizione del costume tradizionale. Vale la pena vivere quest’esperienza per recarsi a cena o ad una performance di teatro kabuki. Per immergersi totalmente nella straordinaria cultura nipponica.