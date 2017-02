Bambola gonfiabile: amante o sex toy?

Nel 2013 una signora mantovana chiese il divorzio dal marito dopo 23 anni di matrimonio. Il motivo? Lui la “tradiva” con una bambola gonfiabile. A quanto pare, la povera donna aveva la certezza dell’adulterio, ma non riusciva a cogliere il consorte in fallo dopo svariati inseguimenti. Una sera, rincasando prima dal lavoro, scopre il marito in camera da letto intento ad avere rapporti con la bambola gonfiabile. Si tratta di tradimento? Per molti sì.

Sesso con bambola gonfiabile: l’indagine di IllicitEncounters.com

Secondo un’indagine condotta dal sito di incontri inglese IllicitEncounters.com, 4 persone sposate su 10 non considerano il sesso con una bambola gonfiabile un tradimento. Il 59 per cento delle persone sposate ha dichiarato di vederlo come un vero e proprio adulterio. Ma quel sorprendente e restante 41% no.

Chi non ha problemi a utilizzare donne o uomini “di gomma” per il sesso, non nota alcuna differenza tra i partner di gomma e i più comuni sex toys. Vale a dire: una bambola come un vibratore. Stessa cosa se paragoniamo la compagna gonfiabile a un fil a luci rosse. Il punto è che le bambole del sesso eccitano come una scena porno. E se guardare un film piccante non equivale a tradire, la stessa cosa vale per la bambola.

Bambola gonfiabile: il parere degli esperti

Gli esperti danno una spiegazione del sesso con bambole gonfiabili. Quel 59% si sentirebbe tradito in quanto il l’amore e la persona fisica vengono sostituiti da un oggetto inanimato. Più di 800 membri di IllicitEncounters.com , sono state intervistate per lo studio. L’80 % delle coppie ha dichiarato che una semplice bambola non sarebbe in grado di rovinare la propria relazione. Il 5% ha detto “sì”, mentre il 15 % ne era “sicuro”.

Le bambole gonfiabili hanno registrato un notevole incremento nelle vendite del Regno Unito. Un vero e proprio trend sessuale che – a quanto pare – può mettere in discussione anche i matrimoni. Christian Grant, il portavoce del sito di incontri, ha dichiarato che la ricerca rivela come la prima preoccupazione degli sposini sia quella di sentirsi inferiori ad un oggetto di gomma. Ma se davvero questi oggetti riescono ad avere questo potere, allora è da riconsiderare il sesso al telefono o quello virtuale. Un rapporto con qualcuno che – almeno – esiste…