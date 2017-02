Isola dei Famosi: il fotoracconto della prima puntata

Isola dei Famosi Mediaset Il rumore dell’elicottero diventa sempre più forte e l’Isola si fa sempre più vicina per i primi cinque naufraghi pronti a tuffarsi e affrontare l’avventura più emozionante di sempre! Lui è un attore che con le sue interpretazioni a fianco dell’amico Leonardo Pieraccioni ha divertito il pubblico italiano per tantissimi anni…Massimo Ceccherini non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa, anche che è pronto a sentire la mancanza della moglie durante la permanenza sull’Isola.

Isola dei Famosi Mediaset Il gruppo intanto si divide in 'evoluti' e non 'evoluti', mentre Alessia annuncia che sono uscite alcune rivelazioni che potrebbero cambiare il percorso del reality per uno dei naufraghi. Per saperne di più, però, bisognerà aspettare la prossima puntata.

Isola dei Famosi Mediaset Il primo giorno sull'Isola non è stato facile per i naufraghi, che forse non si aspettavano condizioni così dure. In un momento di sconforto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini hanno addirittura annunciato di voler abbandonare il reality, ma Alessia e Vladimir bacchettano i concorrenti per le eccessive lamentele.

Isola dei Famosi Mediaset Samantha De Grenet

Isola dei Famosi Mediaset Tra le tre “litiganti”, alla fine l’ha spuntata Giulia Calcaterra: l’ex velina di Striscia La Notizia ha battuto al televoto la modella brasiliana Desirèe Popper, diventando a tutti gli effetti la quattordicesima - ed ultima - naufraga che affronterà la sopravvivenza sull’arcipelago di Cayos Cochinos.

Isola dei Famosi Mediaset Le spiagge di Cayos Cochinos continuano a popolarsi di famosi. Arrivano anche Nathaly Caldonazzo, Nancy Coppola e Raz Degan.

Isola dei Famosi Mediaset Raz Degan

Isola dei Famosi Mediaset Altri cinque famosi sono pronti a rispondere al richiamo dell’avventura e a sbarcare sull’#Isola che li porterà a scoprire la loro essenza umana più autentica e profonda. Sono Giulio Base, Andrea Marcaccini, Samantha de Grenet, Giacomo Urtis e Dayane Mello.

Isola dei Famosi Mediaset La nuova Isola ha accolto i suoi naufraghi ponendoli di fronte all’ennesima difficoltà. Divisi in tre gruppi, i famosi sono sbarcati a Cayo Paloma per affrontare una prova evolutiva. Come spiega Stefano, la prova consiste nel salire su una scala per osservare e memorizzare un codice che poi dev’essere riportato fedelmente, in modo da ricreare la sequenza in modo corretto ed entro un certo limite di tempo. Uno dopo l’altro, tutti i naufraghi affrontano questo esame, che mette alla prova le facoltà intellettive e mnemoniche più che la capacità fisica. Ma c’è una sorpresa: il tempo massimo che determina se i naufraghi sono evoluti o meno è quello che la Dottoressa Tibi (una scimmia) ha impiegato nel completare il codice. Sono solo cinque i naufraghi che non riescono a completare la prova nel tempo impiegato da Tibi: si tratta di Massimo Ceccherini, che si scoraggia e rinuncia alla prova ancora prima che essa finisca, di Eva Grimaldi, che sbaglia il codice e non riesce a classificarsi, e infine da Raz Degan e Andrea Marcaccini, che completano entrambi la prova fuori tempo massimo. Le conseguenze sono dure: gli sfortunati che non sono riusciti a portare a termine la prova saranno costretti a rimanere sull’Isola primitiva. Tutti gli altri, invece, potranno proseguire nel loro percorso evolutivo e sbarcare su una nuova Isola.

Isola dei Famosi Mediaset Arriva il momento di affrontare la prova ricompensa: i naufraghi vengono divisi in due gruppi, quello degli uomini e quello delle donne. Ciascun gruppo ha due minuti di tempo per prendere una boccata di acqua di mare, correre verso la spiaggia e strisciare sotto un tronco in modo da poter raggiungere un contenitore con tacche, che devono riempire con l’acqua di mare che hanno in bocca. Entrambi i gruppi si impegnano al massimo e non risparmiano le proprie energie per aggiudicarsi il premio finale, che consiste in un numero di stuoie pari al numero di tacche riempite all’interno del contenitore. I gruppi riescono a conquistare ben quattro stuoie, ma come se le spartiranno?