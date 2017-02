Maschere per il viso fai da te: per pelli secche

Per idratare e ridare colore a un incarnato spento, niente meglio delle maschere di bellezza fatte in casa

Maschere per il viso: bisognerebbe imparare a regalarsene almeno una a settimana, soprattutto in inverno, una stagione che, spesso, penalizza la pelle rendendola poco elastica. Per dire addio a quel colorito spento non serve spendere soldi e tempo dall’estetista: a volte il fai da te può regalare grandi soddisfazioni.

Maschere per il viso per pelli secche

Per combattere freddo, vento ma anche inquinamento, ecco qualche ricetta semplice da fare in casa pronta a ridare luce e colore a un incarnato che ha perso il suo fascino.

Nutrire: potere ad avocado e banana

Per realizzare una maschera dolcissima, niente meglio dell’avocado, frutto particolarmente indicato per la cura di pelli mature in quanto possiede proprietà rigeneranti e antiossidanti. Proprio così, protegge dalle aggressioni esterne e permette di ritrovare la giusta tonicità, elasticità ed equilibrio.

Ottima anche la banana: nutre la pelle in profondità e l’aiuta a rigenerarsi. Ma non solo. E’ un rimedio molto efficace anche per combattere le rughe e altri segni dell’invecchiamento.

Per realizzare il proprio elisir di bellezza basta prendere una banana, mezzo avocado e aggiungere un cucchiaino di miele liquido. Applicare poi il composto sul viso evitando la zona contorno occhi. Lasciare agire per una decina di minuti per poi pulire il tutto con dell’acqua minerale et voilà, la bellezza è servita.

Idratare con delicatezza: argilla e miele

Ottima anche l’argilla bianca, ideale per purificare la pelle del viso e regalare all’epidermide un aspetto luminoso. Perché non pensare di abbinarla al miele? La maschera si prepara mixando un cucchiaio di argilla bianca a uno di yogurt naturale e uno di miele liquido. Applicare il tutto sulla pelle e lasciare in posa per circa 20 minuti. Per il risciacquo è cosa buona e giusta prediligere acqua termale o minerale: quella del rubinetto contiene troppo calcare.

Uovo e olio di mandorla dolce per una pelle di pesca

L’uovo è un ottimo ingrediente di bellezza. Il tuorlo, infatti, è un toccasana per le pelli secche, soprattutto se abbinato ad un olio vegetale come quello di oliva o di mandorla dolce. A completare l’opera è l’aggiunta di un frutto a scelta tra banana e avocado. Dopo una ventina di minuti di posa si è pronte per il risciacquo: la pelle risulterà subito più morbida al tatto.