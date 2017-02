Shopping online: le tendenze del 2017

Lo shopping online è sempre più mobile e personalizzato. Il boom di regali natalizi acquistati in rete lo dimostra. Ma se l’anno appena trascorso è segnato da film cinematografici e moda, nel 2017 sarà la volta di serie tv o video tutorial. Ecco cosa influenzerà i nostri prossimi acquisti.

Report eBay: shopping online all’insegna delle nuove tendenze

eBay presenta il Retail Report 2016 e delinea le tendenze che conquisteranno gli italiani anche nel 2017. Un viaggio fra i trend dello shopping online dell’anno passato che caratterizzeranno anche quello appena iniziato. Nel 2016, film e serie tv sono stati una vera e propria passione per molti. Il ritorno di Una Mamma per Amica, ha generato un boom degli acquisti su eBay di gadgettistica sul tema.

Ma il 2017 non sarà da meno. Da 50 Sfumature di Nero e La Bella e la Bestia, passando ai grandi ritorni come Blade Runner 2049 e Twin Peaks.

Shopping online: vip docet

Gli Italiani amano seguire i loro “beniamini”. eBay è la mecca per tutti i collezionisti e il 2016 è stato l’anno delle star. Lo dimostrano i 72.000 euro spesi per aggiudicarsi un posto a tavola con Andrea Bocelli. O il Tapiro di Striscia la Notizia battuto all’asta per più di 1.000 euro. O ancora lo specchio nella scenografia di Vasco Rossi venduto per oltre 800 euro.

Negli ultimi 12 mesi su eBay si sono registrate due vendite record riguardanti Marilyn Monroe. Il numero originale di Playboy del 1953 venduto per oltre 19.000 euro. Mentre la celebre foto scattata da Bern Stein e autografata dalla stessa attrice, è stata aggiudicata per quasi 11.000 euro.

La passione per la casa e il fai da te

Merito anche del boom dei video tutorial su YouTube, eBay.it ha registrato l’acquisto di un articolo per il bricolage e il fai da te ogni 23 secondi. La parola d’ordine nel 2016 è stata “sfruttare ogni spazio”: lo testimoniano le 16 cassettiere al minuto o l’armadio all’ora venduti sul sito. Tra questi anche l’armadio Luigi XIV venduto sul Marketplace a 8.000€.

Shopping online: i trend 2017

Seguono articoli per l’auto o per le due ruote. Un esempio? Con il 70° compleanno della Vespa, si è registrato un articolo venduto ogni 2 minuti, insieme ad alcune vendite record come il modello Farobasso del 1953 aggiudicato per 7.000€.

Nel 2017 gli Italiani continueranno a prendersi cura di sé. Punto fermo è sicuramente lo sport che l’anno passato ha ispirato gli Italiani creando, però, una divisione tra chi ama lo sport al chiuso e chi preferisce l’aria aperta. Il boom è stato delle bici, come la Fondriest TFO Record EPS 2013 acquistata su eBay.it per 12.000€, emblema del forte trend che ha caratterizzato l’anno passato con oltre 30.500 oggetti venduti a tema “bicicletta”.

Non mancano gli articoli hi tech, i videogame e i prodotti pet. Nel 2017 verrà riconfermato l’amore per gli animali tra articoli petcare e accessori fashion e divertenti. Cani e gatti continuano però ad occupare il primo posto fra gli animali da compagnia preferiti, infatti su eBay.it si registra un articolo per cani venduto ogni 4 minuti e uno per gatti venduto ogni 9 minuti.