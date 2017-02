Bottoni: come attaccarli. Metodo e piccoli trucchi

BOTTONI STACCATI E CIONDOLANTI, ADDIO!

Un tempo le nostre mamme e ancor più le nostre nonne sapevano fare un po’ tutto. Oggi invece sono sempre meno le giovani donne in grado di occuparsi a 360 gradi della gestione domestica. Questa include tante capacità oltre al pulire e al cucinare, come ad esempio cucire e saper effettuare piccole riparazioni. A volte anche dei bottoni ciondolanti possono creare difficoltà e far balenare subito in mente l’idea di ricorrere ad una sarta. In verità imparare ad attaccare i bottoni non è poi così complesso e di seguito vi daremo qualche consiglio utile e semplice da mettere in pratica.

ATTACCARE I BOTTONI: COME INIZIARE

Prima di iniziare la nostra “operazione bottone”, procuriamoci un ditale, un ago delle dimensioni appropriate e un filo dello stesso colore del tessuto su cui andremo ad attaccare i bottoni. Segniamo il punto esatto in cui il bottone dovrà essere applicato. E, dal rovescio della stoffa, fermiamo con un piccolo nodo od un puntino il filo al tessuto.

L’IMPORTANZA DELLA CUCITURA E DEL “GAMBO”

A questo punto possiamo iniziare a passare il filo al dritto della stoffa, infilandolo in uno dei fori del bottone per poi tornare sul rovescio attraverso un altro foro e così via. Attenzione però a non far tendere il filo. Bisogna lasciare fra i bottoni e la stoffa un piccolo “gambo” così che, restando leggermente scostati dal tessuto, una volta abbottonati non tireranno. Per fare ciò, prima di passare il filo al rovescio della stoffa per fermarlo, sarà bene fare 4/5 giri intorno al “gambo”. Oppure tenere sul bottone uno spillo prima di iniziare a cucire, per poi sfilarlo alla fine. Lo spessore dello spillo avrà prodotto automaticamente il “gambo”.

ALTRI PICCOLI TRUCCHI PER ATTACCARE I BOTTONI

I bottoni vanno sempre attaccati con un filo robusto e, se la stoffa è leggera o delicata, sarà bene rinforzala sul rovescio con un piccolo pezzettino di tessuto o fodera dello stesso colore. Sui cappotti, invece, sarà bene attaccare i grandi bottoni cucendone uno piccolo in corrispondenza sul rovescio.

REGOLE DI CUCITURA DEL BOTTONE

Non c’è una regola fissa per attaccare un bottone a quattro fori. Si può cucire con punti incrociati, paralleli o a quadrato. L’importante è che i bottoni dello stesso capo siano tutti attaccati allo stesso modo. Se il bottone è senza buchi, ma con gambo in metallo, va invece fissato in maniera molto aderente alla stoffa.