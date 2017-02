La Luna in bel sestile rasserena l’umore e offre buone, sensate intuizioni, da spendere nell’immediato. Per altri versi, aspetti dissonanti vorrebbero fermarvi con logiche e accadimenti non sempre rettilinei: usate gli strumenti offerti da Nettuno, vostro potente alleato, per fare della creatività la chiave che apre tutte le porte

colore: Azzurro Iridescente

Pink Floid, Comfortably numb