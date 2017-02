Se la Ferrari di Magnum P.I. va all’asta…

Come dimenticare la Ferrari di Magnum P.I.? L’amatissima serie televisiva degli anni Ottanta aveva due protagonisti: i baffi di Tom Selleck e la macchina parcheggiata davanti casa sua. E non necessariamente in quest’ordine di importanza. Perché quell’auto con una forza pari a 232 cavalli ha più volte rubato la scena al fascino di Selleck, creando uno status iconico di fine millennio. Il protagonista doveva guidare un’auto d’elite per trasformarsi in eroe tutto d’un pezzo. E doveva anche salire su quell’auto in maniera acrobatica.

La Ferrari in questione, modello 308 GTS, è stata recentemente venduta all’asta a “sole” 150,000 sterline. Cinque marce, un motore V8, interni di cuoio e meno di trentacinquemila miglia percorse. L’affare includeva anche un kit di pronto soccorso e una torcia, quelle vere contenute nella sacca originale presente sul set dell’epoca.

Tre diversi modelli di Ferrari erano stati usati per lo show

Un paio per “interpretare” le scene d’azione, un’altra specializzata nei primi piani. La casa d’aste Bonhams ha certificato che “è stato guidata da Tom Selleck sul set” durante la quarta stagione della serie. Dopo aver “recitato” nello show, la macchina è tornata alla base americana delle Ferrari. Riverniciata e venduta al suo primo proprietario. E’ stata venduta di nuovo nel 1989. Bonhams ha garantito che il veicolo era in condizioni “immacolate” al momento della vendita.

Tom Selleck, icona degli anni Ottanta

Selleck, che ha appena compiuto 72 anni (lo scorso 29 gennaio), ha interpretato il detective privato per otto anni, dal 1980 al 1988. Un impegno che lo ha tenuto lontano dal ruolo di Indiana Jones: Steven Spielberg glielo aveva offerto e lui ha dovuto rifiutarlo, obbligato dai produttori e dal calendario di riprese alle Hawaii. La produzione, però, rimandò l’inizio delle riprese di diversi mesi a causa di uno sciopero degli sceneggiatori. Selleck avrebbe potuto lavorare con Spielberg, ma il regista aveva già dato il ruolo a Harrison Ford.

Guarda le foto su Film.it:

Che fine ha fatto il cast di Magnum P.I. ? I protagonisti ieri e oggi