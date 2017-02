Stile in campo e fuori: Pogba sfida Ronaldo

Pogba sfida Ronaldo in tema di stile legato al mondo del calcio. Ma in fondo le due icone del calcio mondiale hanno molto più di qualcosa in comune. Entrambi partiti dal Manchester United, belli e famosi, estrosi e vanitosi, icone vincenti idolatrate dal mondo del football. L’uno astro nascente del calcio francese, già assoluto protagonista con la Juventus e poi con la sua nazionale agli europei del 2016. Prima del trionfale rientro in Premier League. L’altro un fuoriclasse assoluto. Protagonista di un’annata che lo ha celebrato come miglior giocatore al mondo dopo il successo agli europei – proprio con la Francia – e la conquista del pallone d’oro. Pogba sfida Ronaldo come Adidas fa con Nike. A loro hanno dedicato le nuove collezioni di scarpe da gioco. Calzature che sprigionano l’energia innata propria delle icone a cui sono ispirate.

Pogba sfida Ronaldo. Dalla Guinea con furore

A parte le incredibili capacità tecniche e fisiche, Paul Pogba è un tipico ragazzo dei giorni nostri. Oltre al calcio non nasconde affatto la passione per la musica e per la moda e la capacità tipica dei più grandi sportivi di essere abili trend setter. Le nuove ACE 17+ PURECONTROL di Adidas sono state realizzate grazie alle scelte creative di Pogba. L’influenza è quella della cultura hip-hop mista a quella africana dell’Afro Trap. La scarpa da calcio ha una livrea nera e oro, con effetto marmorizzato sulla tomaia. Sulla linguetta posteriore appare la scritta Pogboom, su quella anteriore il logo PP. La collezione prevede anche una ACE 17+ PURECONTROL in versione street e da gabbia e un modello casual realizzato con un materiale BOOST nero. Non sarà facile aggiudicarsi questi prodotti. Saranno in vendita, almeno inizialmente, in rivenditori selezionatissimi, come Colette (Parigi), KITH (New York), Harvey Nichols (Londra), End Clothing (on line) e No74 (Berlino).

La dorata malinconia di CR7

Diverso profilo per Cristiano Ronaldo, per tutti CR7, da molti anni al top del calcio mondiale in alternanza con Messi. La fama e il successo lo hanno reso un personaggio quasi etereo e difficilmente avvicinabile. A volte malinconico, come il fado portoghese. Di certo, rispetto a Pogba, si conoscono meno i gusti musicali, ma molto più aspetti legati al mondo del calcio. Come la sua ossessiva ricerca della perfezione e la smisurata ambizione. Oggi però è lui il miglior calciatore al mondo, e Nike ha voluto celebrare il suo personalissimo tris di successi: Campionato europeo, Champions League e Pallone d’Oro. E non a caso l’oro, assieme al platino e al blu, sono i colori scelti per disegnare la scarpa Vitorias, vittoria in lingua portoghese. Ben evidente il luccicante logo CR7 che campeggia sulla tomaia insieme allo swoosh di Nike.