Tagliatelle al cacao vegan: l’afrodisiaco è servito

Se state cercando di decidere il menu per la cena di San Valentino, la pasta fresca al cacao è semplicemente perfetta. Afrodisiaca, grazie al ‘cibo degli dei’. Invitante, con quel colore intenso. Originale. E anche leggera, se la preparate senza uova. Ecco la nostra ricetta delle tagliatelle al cacao vegan, pasta fresca da preparare per una cena ad alto tasso di seduzione. E qualche idea per i condimenti. Seguendo queste proporzioni e la ricetta base, potete anche realizzare dei tagliolini, oppure pappardelle, lasagnette, maltagliati.

Tagliatelle al cacao: ingredienti

400 gr di farina di semola

50 gr di cacao amaro in polvere

acqua q.b. (circa 300 ml)

Potete anche utilizzare metà farina integrale e metà di semola se amate la consistenza ruvida della pasta integrale.

Procedimento

Mescolate in un recipiente la farina setacciata con il cacao. Disponete gli ingredienti a fontana su una spianatoia. Mettete al centro, un poco alla volta, l’acqua. Impastate e lavorate la pasta con il palmo della mano, fino ad ottenere una consistenza malleabile e una palla liscia che non si attacca alle dita. Avvolgetela in pellicola trasparente, e lasciatela riposare mezz’ora a temperatura ambiente. Infarinate quindi la spianatoia, e, togliendo la pasta dalla pellicola, iniziate a stenderla con il mattarello. Se avete a disposizione la macchina per fare la pasta, create delle sfoglie lisce. Stendete la pasta molto bene fino a che raggiunge lo spessore desiderato. Arrotolate la sfoglia ottenuta e tagliate i rotolini di pasta. Lasciate asciugare un pochino le tagliatelle prima di cuocerle, infarinandole perché non si incollino l’una all’altra. Cucinatele normalmente in acqua bollente salata per pochi minuti (circa 5) e conditele.

Condimenti

Le tagliatelle al cacao si prestano benissimo ad essere condite con la zucca, con i funghi, con i sughi alle noci. Ma anche semplicemente con burro (vegan) e salvia, oppure con una spruzzata di paprika dolce. Per i non vegani l’accostamento col pesce è perfetto.