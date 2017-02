La voce: un’arma in più per sedurre

La voce è sicuramente una potente arma di seduzione. Certo, a questa deve corrispondere un aspetto fisico e un modo di muoversi in linea con i nostri gusti. Ma saper dosare intonazione, parole e pause può davvero aiutare nella conquista.

La voce disegna immediatamente un mondo di fantasie che colpisce la nostra emotività. Quante volte ascoltando uno speaker in radio abbiamo immaginato un uomo sexy. Oppure abbiamo dato un volto al doppiatore di un attore famoso… ma qual è la voce che seduce?

La voce che seduce

Di solito è calda e profonda. Ha un volume moderato e procede senza fretta. Insomma: quello che vorremmo sentire in un momento di difficoltà, al telefono durante la giornata. E persino sotto le lenzuola. Ma lasciate perdere i toni alla “50 Sfumature di grigio”. La realtà è ben diversa e gli eccessi devono rimanere in pellicola. Parlare come il protagonista di un film risulterebbe ben poco naturale. Le parole devono essere modulate e le pause devono sottolineare le emozioni.

Conquistare con la voce: il parere dell’esperta

Jade Joddle, 31 anni londinese, è un’esperta nella capacità di usare la voce. Dopo esserle stata diagnosticata la sindrome di Asperger, accompagnata da una grande timidezza, è riuscita a superarla grazie al lavoro sul tono della voce. Oggi i suoi video su Youtube e il suo blog, registrano visualizzazioni da record. E questo ci fa pensare che i consigli sul modo di parlare funzionino. Jade ha un motto: cambiate la voce, cambia la vita. “Modificare la voce può essere efficace come perdere peso o trovare il giusto make up”.

La Joddle, che si fa pagare 100 £ per una lezione di un’ora, sostiene che il successo di personaggi come Kylie Jenner parta dal modo in cui parlano. Aspetto fisico a parte, di sicuro il tono vocale della modella incide parecchio sul fascino che sprigiona. Ma oltre al fascino c’è di più. Secondo l’esperta, lavorare con le parole e i suoni, aiuta ad avere fiducia in se stessi. Un buon metodo per apparire sicuri e per affrontare qualunque situazione. Ciò confermerebbe il successo che in questo caso hanno i corsi di teatro. La capacità di controllare quello che diciamo è indispensabile nel quotidiano, come in occupazioni lavorative importanti.

Cina: il “ritocco” chirurgico alla voce

Da un paio di anni in Estremo Oriente si sente parlare dell’intervento chirurgico alle corde vocali. A trasformare la voce ci pensa il chirurgo plastico. Diverse cliniche in Cina e in Sud Corea offrono il modo di cancellare difetti “fonetici”, riporta il Daily Mail online. Un intervento che solitamente era riservato a pazienti che si sottopongono al cambio di sesso, ma che ora si diffonde per migliorare il “parlato”.

Il successo di questa operazione non è limitato dai rischi che comporta. Dalla perdita totale della voce, alle infezioni o alle polmoniti. Si tratta di tagliare un segmento di cartilagine dalla laringe e di iniettare della tossina botulinica nelle corde vocali per renderle più corte e piatte. Un intervento serio, che non dovrebbe essere affrontato se non in presenza di un problema di salute.