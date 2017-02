AltaRoma – Tutto il “glam” della settimana

Un evento nell’evento.

Al termine della sfilata di Renato Balestra di AltaRoma, in cui ha presentato una collezione di 30 abiti da cocktail e da gran sera, ricchi di colore e dalla sartorialità perfetta, la sindaca Virginia Raggi ha premiato lo stilista con la Medaglia del Natale di Roma per il sessantesimo anniversario del gemellaggio Roma-Parigi. “E’ la mia prima sfilata”, ha detto la prima cittadina aggiungendo che il dossier AltaRoma “è sul tavolo dell’assessore”. “Speriamo di poter fare di più”, ha concluso. Tra le ospiti anche Rita Dalla Chiesa e Rosanna Lambertucci.

Chiara Giallonardo ed Elisabetta Pellini ospiti di Raffaele Squillace

Nella suggestiva cornice di Trinità dei Monti il Beauty Designer Internazionale Raffaele Squillace è stato il protagonista dell’opening organizzato per il lancio della “Global Fashion System” e della presentazione della sua nuova “Beauty Royal” mineral collection P/E 2017 creata per la storica Maison Spagnola Jimont Cosmetic. Moltissime le celebrity. La testimonial della serata Manon Umbertelli, Raffaella Modugno, Elisabetta Pellini, Chiara Giallonardo. E poi Adriana Soares, Antonella Salvucci. Presenti anche gli stilisti Giacinta Ruspoli, Gianni Calignano, Vittorio Camaiani e Vincenzo Merli.

Vittorio Camaiani

L’ AltaRoma di Vittorio Camaiani

Nelle splendide sale dell’Hotel Excelsior, in occasione di AltaRoma con la Collezione P/E 2017 di Vittorio Camaiani si è ritornati a rivivere le magiche atmosfere delle sfilate “Atelier” tanto in voga negli anni Cinquanta. Fonte d’ispirazione per lo stilista marchigiano, quest’anno non è un luogo o un periodo storico, ma il pittore spagnolo per eccellenza, Diego Velazquez. Un selezionato e folto pubblico composto da giornalisti, buyer e signore amanti delle proposte moda di Vittorio Camaiani hanno assistito alla presentazione di quindici outfits sartoriali con i quali il passato è diventato attualità.

Queen Klara è il nuovo concetto di centro benessere inaugurato a Roma, nel cuore di Vigna Clara.

Un luogo aperto ai cambiamenti e alle novità. Con tante proposte che vedono al centro dell’offerta un elevato rapporto qualità prezzo. Durante l’evento di inaugurazione sono intervenuti tanti personaggi noti. Tra di loro Rosella Sensi, Eleonora Albrecht, Francesca Valtorta e Janet De Nardis. Erano presenti anche Fioretta Mari, Antonella Salvucci, Chiara Ricci e Linda Di Battista.

L’eccellenza italiana in scena a Beverly Hills.

L’attrice Felicity Huffman, in nomination alla 23ma edizione degli Screen Actors Awards, che si è svolta a Beverly Hills, ha indossato per il red carpet della kermesse una creazione Antonio Grimaldi Couture. Per lei un abito alta moda sui toni del rosa candido con inserti ricamati e un gioco optical ad intreccio.

La bellissima voce di Letizia Felluga incanta il pubblico de Il Margutta.

Successo per il nuovo evento di “‘Round Midnight”, ideato e organizzato dalla titolare Tina Vannini, con la preziosa collaborazione di Ginasky Wop. La cantante si è esibita con Giovanni Ceccarelli al piano e Alessandro Marzi alla batteria. Un felice incontro di personalità diverse in perfetta sintonia. La serata ha proposto brani inediti di Letizia Felluga e classici del jazz mondiale. Con incursioni nel swing italiano e nella bossa nova. Durante la serata l’artista si è raccontata in dialogo con Max De Tomassi. Gli appuntamenti proseguono a febbraio con Setak e Jim Porto, rispettivamente il 6 e il 20 febbraio.

E’ un apeRIVER più che mai all’insegna del talento e dell’XFactor.

Quello di Fem, voce guida nella scorsa serata al Beige. Ad accoglierlo anche i colleghi Federico Baroni e Pink Gijibae. I tre hanno militato nella stessa squadra sotto la guida di Arisa. Ad aprire la scena ci ha pensato il giovane Giannetti, tra i 60 valutati per Sanremo Giovani. Ospite speciale dell’aperitivo dedicato a River Phoenix è stato il comico Daniele Gattano. Tra il pubblico, applaude anche l’attrice Roberta Garzia insieme al suo dolce Alessandro. Con loro il cast della commedia Il Conto è Servito.