Forfora addio: sbarazzarsene con l’aceto di mele

Forfora, vai via! Quante volte vi siete ritrovati a fare i conti con questo fastidiosissimo inestetismo? Si tratta, in realtà, di una vera e propria patologia del cuoio capelluto. Ebbene sì, tutti la temono e in tanti la combattono perché non è affatto discreta. Eccola lì che si mette in bella mostra invadendo giacche, maglioni e cappotti lasciando traccia con quelle fastidiose scagliette bianche che, come fiocchi di neve, cadono sulle spalle creando non poco imbarazzo.

Forfora, rimedi naturali per combatterla

La forfora, oltre a rappresentare un problema in termini estetici, è anche un fastidio perché, spesso, provoca prurito e bruciore a seguito dell’eccessiva esfoliazione del cuoio capelluto. Le avete provate davvero tutte? Forse no. Nonostante esistano in commercio innumerevoli prodotti antiforfora, la natura a volte ha l’asso nella manica.

Aceto di mele, un aiuto dalla natura

Basta andare in cucina per reperire un prezioso alleato: l’aceto di mele. Le sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antifungine lo rendono davvero un ingrediente prezioso anche per il mondo del beauty. Niente di aggressivo, parliamo di un prodotto naturale che agisce delicatamente sui capelli apportando molteplici benefici.

Ricette di bellezza fai da te

Prima di capire come applicarlo è bene concentrarsi su quale prodotto acquistare. Proprio così, è molto importante saper scegliere il tipo di aceto di mele: meglio prediligere quello puro al 100%, conserva al meglio le sue proprietà. Un rimedio casalingo per combattere la forfora invita a mescolare, in parti uguali, aceto di mele e acqua. Dopo aver provveduto al regolare lavaggio, si applica sui capelli la miscela, massaggiando delicatamente, avvalendosi di un batuffolo di cotone.

Il tutto va lasciato agire per circa 15 minuti avvolgendo un asciugamano intorno alla testa. Risciacquare poi con acqua tiepida. Non è necessario usare shampoo o balsamo. Questa semplice ricetta aiuta a ripristinare l’equilibrio del pH del cuoio capelluto ma, per vedere i risultati, il trattamento andrebbe ripetuto almeno due volte a settimana.