Durante il fine settimana si apre uno splendido periodo per la vostra vita sentimentale, sollecitata al rinnovamento appassionante da Marte e Venere in segno di Fuoco che per un congruo periodo di tempo resteranno vostri alleati. Potrete conquistare molti cuori, se la cosa vi aggrada…

colore: Rosso Cuore

Ariana Grande, Side to side