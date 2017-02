Sfumature di Americano: il coktail vincente

La ricetta di Alessandro Pitanti, Campari Barman of the Year 2017

Ha vinto con il suo Sfumature di Americano, Alessandro Pitanti, barman ventisettenne che si è aggiudicato il primo posto nella quarta edizione della Campari Barman Competition. Originario di Massa, vive a Pietrasanta e lavora al Filippo MUD Bar. Sul podio anche Adriano Rizzuto ed Ettore Barbato.

Filo conduttore della competizione è stato l’intramontabile Americano, in un viaggio “back to the future”. Partendo dalle origini dell’aperitivo e dalla ricetta tradizionale, i tre finalisti si sono affrontati per la miglior reinterpretazione della ricetta.

Sfumature di Americano: la competizione

Durante la finale, il barman ha convinto la giuria grazie a “Sfumature di Americano. Un cocktail all’interno del quale i tradizionali ingredienti dell’Americano, Campari e vermouth, si fondono con un infuso di fiori d’arancio, camomilla e zenzero. La peculiarità di Sfumature di Americano è la possibilità di essere personalizzato da parte del consumatore con l’aggiunta di alcuni ingredienti a piacere.

Alessandro ha vinto un master di specializzazione sul brand presso Campari Academy. Un tour di guest bartending nei migliori locali italiani. E un progetto speciale legato al mondo della mixology che svilupperà in collaborazione con Campari Academy. A giudicare il cocktail una giuria du bartender di fama internazionale. Da Leonardo Leuci del Jerry Thomas Project di Roma, a Tristan Stephenson, barman, consulente e scrittore di successo. Dallo scrittore ed esperto di storia della mixology David Wondrich, uno degli artefici principali della rinascita della cocktail culture nel mondo, a Fulvio Piccinino, grande conoscitore della miscelazione, futurismo e mondo vermouth.

La ricetta

Creatività, stile e un “tocco vincente” sono stati i caratteri distintivi della competition organizzata dalla Campari Academy – il centro di formazione e sperimentazione dedicato al mondo della mixology del Gruppo Campari. 1400 iscritti, 300 ricette selezionate, un lungo percorso di selezione per arrivare a decretare il vincitore del titolo. Ecco la ricetta del cocktail vincitore.

Ingredienti Sfumature di Americano

50ml Bitter Campari

50ml Vermouth antica ricetta (fatta da: 25 ml Cinzano rosso + 25 ml Cinzano bianco +2 drop infuso di camomilla e zenzero)

Guarnizione: lemon peel

Tipologia di bicchiere: Punch perfect serve (5 diverse tipologie di bicchieri)