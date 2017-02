Un bagno bello e confortevole. Come un salotto

Se la cucina è il cuore della casa, il bagno è la stanza più intima. Quella in cui il benessere deve regnare sovrano, nella quale ci si dedica esclusivamente a sé stessi. Ecco che il concetto di bagno sta evolvendo, fino ad avvicinarsi sempre più a quello di soggiorno. Un bagno bello, confortevole ed accogliente prende qui e lì dall’idea di salotto.

Legno per un bagno bello e accogliente

Scavolini Bathrooms per esempio punta sul calore accogliente del legno. Un materiale avvolgente, che veste il bagno più classico come quello contemporaneo. Il legno porta eleganza e un tocco di naturalezza, e, in base alle cromie e le essenze, può personalizzare fortemente lo spazio. In particolare, le collezioni Ki (firmata Nendo), Rivo, Aquo e Baltimora offrono soluzioni ispirate alle diverse essenze del legno. Mobili modulari, il cui interno presenta la stessa finitura delle ante, accessori divisori in legno, cassetti e cestoni estraibili, evocano gli arredi tipici del salotto.

English style in bagno

Un bagno bello e confortevole può anche guardare in una direzione più classica, fatta di eleganza e proporzione. Da questa filosofia arrivano le nuove proposte Victoria+Albert in puro English style. 110 Glass è il progetto di Brigid Strevens, designer inglese amante delle forme stilizzate e delle finiture ricercate. Un lavabo con piano in vetro e gambe in alluminio rifinite a mano, che rievoca una madia di fine secolo. Mentre York, vasca freestanding richiama le sculture classiche che ornano le ville di campagna inglesi.

Un tocco industrial

Infine, se lo stile del loft metropolitano è quello che più vi intriga, Making di Fiora è la soluzione per un bagno bello dal sapore industrial. La collezione, nata dalla collaborazione con The Robot Design Studio, è caratterizzata da una finitura realizzata in Silexpol® , esclusivo brevetto Fiora. Un materiale altamente resistente composto da una miscela omogenea di silice e quarzo agglomerata con un polimero. L’effetto è quello della pietra, come se il mobile fosse stato intagliato da un blocco unico di ardesia.