Oggi anche la Luna vi sorride, in bel trigono in segno d’Aria, insieme a Giove, che vi apre alla gioia. Proprio così dovreste essere in questi giorni, pronti al contatto umano appassionante, nelle amicizie come nel rapporto di coppia, ora ravvivati da un cielo generoso, portatore di fortunate occasioni

colore: Verde Quadrifoglio

Daft Punk, Get lucky