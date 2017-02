Benessere al lavoro: consigli per diverse situazioni

Ci passiamo la maggior parte della giornata, ma non sempre ci stiamo bene. Come migliorare la propria vita lavorativa

Ci passiamo la maggior parte della giornata, ma il luogo di lavoro non sempre è un posto piacevole, anzi. Non si tratta solo di svolgere la mansione in sé, ma anche di relazionarsi con gli altri. L’Express ha realizzato un approfondito dossier su come vivere bene il posto di lavoro, analizzando diverse situazioni e chiedendo il parere di esperti (psicologi, motivatori, responsabili del personale). Vi riassumiamo alcuni dei consigli forniti per aumentare il proprio benessere al lavoro.

Colleghi: il benessere al lavoro comincia con loro

Trascorriamo più ore a contatto con loro che con gli amici o i familiari. Ecco che i colleghi sono un tassello fondamentale sulla via del benessere al lavoro. Come andare d’accordo con loro? Innanzitutto, è importante instaurare un rapporto che punti sul gioco di squadra più che sulla competizione. Per esempio, è utile chiedere consigli, riconoscere la bravura degli altri, far capire che siete ben felici di condividere la vostra expertise se occorre. L’ambiente si fa più rilassato e cordiale quando le persone sentono di non dover temere dagli altri. Se sorgono dei problemi, è importante parlarne in maniera diretta, senza pettegolezzi o critiche alle spalle che minano la serenità di tutti. Qualcuno dice cose sul vostro conto? Senza aggressività ma con fermezza, chiedete perché, facendo notare che siete adulti e potete risolvere le cose in modo maturo.

Ambiente maschile: come emergere

Sono molti ancora i mestieri largamente maschili. E quando si sceglie di lavorare in un ambiente dalla forte connotazione di genere, può essere difficile riuscire ad emergere. Anche perché i dati sulla disparità retributiva e sulle possibilità di carriera non sono certo incoraggianti. E’ importante innanzitutto essere consce delle proprie capacità e non lasciarsi intimorire. Sentitevi legittimate ad occupare quella posizione, e rimarcatelo se ce n’è bisogno. Secondo gli esperti, dal punto di vista umano è meglio evitare di mischiare i piani di relazione. Ovvero, se siete una donna in un ambiente di uomini, evitate di stringere rapporti intimi. Camminare su un terreno prettamente professionale vi terrà lontane da possibili critiche di stampo sessista.

Riempire la vita di altro

Per aumentare il proprio benessere al lavoro, occorre anche avere una vita soddisfacente al di fuori di esso. Avere cura di sé, riposare, concedersi brevi vacanze, svolgere hobby, fare sport. Uscire con le amiche, andare al cinema, al teatro, a ballare. Vivere per lavorare può diventare stressante sul lungo termine, anche quando il proprio mestiere è quello dei sogni. Per arrivare sul posto di lavoro tranquille la mattina è importante essere serene nella vita privata, e ritagliarsi dei momenti nei quali dimenticare ansie e preoccupazioni.