Sta per concludersi la pesante opposizione di Mercurio e voi riprendete possesso di una chiarezza interiore che sembrava perduta, tra idee confuse e scarsa predisposizione al confronto. Il durevole appoggio di Nettuno lascia intatte le formidabili qualità della vostra scatenata immaginazione, ora più efficaci e libere di esprimersi

colore: Turchino

Kate Bush, Before the down