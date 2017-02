Si stagliano ora con maggior precisione gli effetti quasi invisibili dei pianeti lenti in transito nel vostro cielo: Plutone e Nettuno, potenti maestri di creatività profonda, capaci di far emergere in voi capacità e talenti nascosti. Fate attenzione alle questioni del cuore ora messe alla prova dalla quadratura di Marte e Venere. Osservate bene prima di parlare

colore: Blu Cobalto

Coldplay, The scientist