Consigli utili per chi conta di viaggiare molto quest’anno

Viaggiare è uno dei modi migliori per ampliare gli orizzonti. Ma anche per incontrare nuove persone o semplicemente scoprire cosa il mondo ha da offrire. Il team di Insider Picks, partner affiliato di Business Insider, propone alcuni consigli utili per chi intende viaggiare di più quest’anno. Anche se già si sa cosa mettere in valigia ci sono alcune cose fondamentali da considerare. E che possono rendere il viaggio perfetto.

VIAGGIARE NEL 2017: I SUGGERIMENTI DA SEGUIRE

INVESTIRE IN SCARPE COMODE E VERSATILI

Troppo spesso le scarpe finiscono per monopolizzare tutto lo spazio del bagaglio a mano. E’ infatti necessario dotarsi di scarpe comode per andare alla scoperta delle meraviglie di una città. E che siano magari anche perfette per uscire di sera. Ecco venire in aiuto i comodi mocassini Duke e Dexter, ideali per ogni occasione. Sia per vagabondare alla scoperta delle più belle attrazioni cittadine sia per frequentare i club più esclusivi

ACQUISTARE UNA MACCHINA FOTOGRAFICA GOPRO

Certo, la Reflex digitale scatta foto sorprendenti. Ma occupa anche tanto spazio. Per brevi viaggi conviene optare per una Go Pro, meno costosa. Non solo offre alte prestazioni ma è abbastanza compatta da scivolare in borsa senza occupare troppo spazio.

DOTARSI DI UNA VALIGIA INTELLIGENTE

Il BlueSmart è un trolley intelligente con una batteria interna e un gps per ritrovarlo in caso di smarrimento. Grazie all’App dedicata si possono controllare i movimenti della valigia direttamente sul cellulare. Dispone anche di una bilancia digitale, una serie di tasche per portatili dove trovano posto computer e tablet e due prese usb per ricaricarli.



VIAGGIARE E CONDIVIDERE LE ESPERIENZE IN UN BLOG

MONETIZZARE I VIAGGI

Se si viaggia molto, potrebbe essere utile monetizzare i viaggi. Per guadagnare denaro, e finanziare i viaggi futuri. Si tratta di guadagnare con un blog dove si raccontano le proprie esperienze e si condividono suggerimenti.

CONTROLLARE GROUPON PRIMA DI EFFETTUARE PRENOTAZIONI

Per chi cerca di viaggiare a buon mercato, Groupon dovrebbe essere la prima destinazione. Hanno infatti tonnellate di offerte su voli, hotel costosi, ristoranti di tutto il mondo. E si può trovare la soluzione ideale per qualsiasi esigenza di viaggio.

DOTARSI DI UNA DUAL SIM PER LO SMARTPHONE

Se non si può sbloccare il proprio telefono per andare all’estero è meglio investire in un secondo telefono a basso costo con dual sim. Non solo permette di rimanere in contatto con amici e parenti. Ma è utile per riuscire ad acquistare una sim card locale che permette di poter navigare su internet a senza spendere una fortuna.

COSA PORTARE IN VIAGGIO

IMPARARE UN PO’ DELLA LINGUA LOCALE

Sapere come ringraziare le persone. Ordinare un pasto e le bevande. Chiedere informazioni. Se lo si fa nella lingue del paese che si visita la gente del posto apprezza lo sforzo. E magari è più predisposta a dare i consigli utili. Non serve essere fluenti nella pronuncia. L’importante è provarci.

PREMUNIRSI DI UNA SCATOLA CARICABATTERIE

E’ utile comprare prima di partire un caricabatterie portatile. Riduce lo spazio e permette di sopravvivere intere giornate mentre si visita una città.

PORTARE CUFFIE ANTIRUMORE

Per rendere il viaggio meno stressante le cuffie antirumore sono un assoluto must quando si viaggia. Bloccano il fastidioso lamento del bambino sull’aereo o i rumori del treno.