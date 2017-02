Ultimi giorni con Mercurio a favore: sfruttateli per progettare con precisione, per analizzare quanto vada migliorato o ri-organizzato e procedete come avete deciso. Nettuno resta alleato potentissimo nel lungo termine e promette produzioni creative ai massimi livelli. Luna di oggi un po’ nervosa…

colore: Acquamarina

pnk Floid, The dark side of the moon